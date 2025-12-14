快訊

NBA／從震驚到逐漸適應達拉斯 「濃眉」回顧年初驚天交易案

聯合新聞網／ 綜合報導
戴維斯與唐西奇當初互換東家的驚天交易震撼全球。 路透社
今年年初獨行俠與湖人達成一筆驚天交易案，獨行俠送走隊上頭牌球星唐西奇（Luka Doncic），換來湖人明星中鋒「濃眉」戴維斯（Anthony Davis）、22歲小將克里斯提（Max Christie）等人。如今，戴維斯在接受採訪時，回顧了交易過後的那段日子，從最初的震驚到逐漸適應達拉斯的生活。

在接受獨行俠隨隊記者韋伯（Noah Weber）的採訪時，戴維斯談到交易後當下的震驚，以及與一同被交易的隊友克里斯提的互動，「我們還沒怎麼談過這件事，」戴維斯坦言道，交易發生時，他覺得任何言語都無濟於事，「我實在說不出什麼能幫他理解這行的事情，尤其是在這消息如此突然的時候。」

戴維斯還透過《DLLS Sports》的瓊斯（Abby Jones）表示：「剛來的時候，我認識一些球員，但他當時還年輕，誰也不認識。所以對我來說過渡很順利，因為我認識教練，但他已經找到了自己的隊友。」

或許是因為還不適應新球隊的緣故，克里斯提在被交易後一度承受著巨大的壓力，透過打高爾夫球才稍微緩解，「我們用自己的方式應對，」戴維斯說道：「他（克里斯提）經常打高爾夫來緩解壓力，我不打。我偶爾會打一點，而且打得還不錯。」

隨著時間的推進，一切變得越來越好，儘管獨行俠在這筆驚天交易後，戰績呈雪崩式下跌。但戴維斯和克里斯提兩人似乎正逐漸適應在新球隊的生活，「現在，克里斯提不再那麼內向了，也更願意說話。」戴維斯補充。

戴維斯稱：「有時在這個聯盟裡，你必須親身經歷，走完整個過程才能明白是什麼滋味。我覺得他（克里斯提）交易之後變得更好了，他現在發展得很好。」

克里斯提（左）與佛雷格（右）。 路透社
