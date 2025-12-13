NBA／與「袋棍球巨星」搭檔先發秀勇士新氣象 柯瑞想起一個人

在柯瑞（Stephen Curry）養傷的5場比賽期間，「袋棍球巨星」史班瑟（Pat Spencer）橫空崛起，成了勇士能夠穩住5成勝率的關鍵因素之一。

在柯瑞傷癒回歸之後，史班瑟沒有因此失去先發地位，反而在主帥柯爾的刻意安排之下，直接與柯瑞搭檔先發，取代原本的後場先發配置。

這場比賽柯瑞轟進39分，達成30歲之後第94場至少35分的比賽，超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）；至於史班瑟則是得到12分5籃板4助攻2抄截。

柯爾賽前指出，史班瑟本季外線出手意願與命中能力的進步，是他敢於啟用雙小後衛的關鍵，「只要他願意出手三分，就能帶動整個進攻，也改變了他的比賽型態。」

「袋棍球巨星」史班瑟近期表現優異。 美聯社

值得一提的是，兩人新搭檔在開賽後有著搶眼表現，聯手包辦勇士前19分中的15分，兩人首節合計三分球6投3中。

談到和史班瑟的搭配，柯瑞形容這種搭檔的感覺，彷彿讓他想起過去與傑克（Jarrett Jack）並肩作戰的時光，「只要是籃球智商高的球員，我都能跟他一起打。」

不過史班瑟下半場一開始陷入低潮，接連發生失誤，出賽不到13分鐘，6投僅1中、只拿下3分，正負值為-19。決勝時刻，柯爾改以梅爾頓（De'Anthony Melton）搭配柯瑞，直言這組合未來將是常態的收官陣容。

史班瑟和梅爾頓獲得更多表現機會，但處於交易流言中的勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）則是連續第2場在健康狀態下未獲上場機會。

上季季後賽第二輪，在柯瑞缺陣的情況下，庫明加對灰狼場均可攻下24分，如今未被啟用，也再一次引發球迷討論。

