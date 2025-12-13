NBA／失手關鍵三分大空檔 勇士荷蘭中鋒：遺憾沒能幫柯瑞贏球

即便一哥柯瑞（Stephen Curry）傷癒回歸、繳出全場最高39分的精采表現，還創下超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的歷史紀錄，然而勇士第四節還是無力回天，以120比127主場落敗，無緣連續連勝表現。

對勇士來說更難受的情況是，灰狼此役甚至缺少當家少主愛德華（Anthony Edwards），但仍靠著五大主力至少拿下17分的全面火力，成功帶走勝利。

Quinten Post left wide open from the corner, refuses to shoot the 3, takes it just as the contest arrives (with a replay) pic.twitter.com/BFUmOeZ49U — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) 2025年12月13日

受到左大腿股四頭肌挫傷影響，柯瑞連續缺席5場比賽，此役是柯瑞相隔16天後在度回到球場復出，他上場32分鐘狂轟39分，其中23分出現在下半場，第四節更獨拿14分，一度幫助落後12分的勇士超前灰狼，但最終還是無法改變戰局。

勇士結束2連勝後，戰績回到13勝13敗，再度回到5成勝率保衛戰。柯瑞本季已有8場比賽得分突破30分，但勇士在這些比賽的戰績也僅4勝4敗。另一方面，勇士本季已經5度在對手缺少當家球星的情況下輸球，而這5場比賽柯瑞全部都有出賽。

「荷蘭中鋒」波斯特（Quinten Post）在第四節最後時刻錯失關鍵底線三分大空檔機會，這一球也讓勇士無緣逆轉戰局，賽後他表示：「柯瑞在下半場真的打開了，但很遺憾我們整支球隊沒辦法幫他把比賽贏下來，這感覺糟透了。」

