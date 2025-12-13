聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／失手關鍵三分大空檔 勇士荷蘭中鋒：遺憾沒能幫柯瑞贏球
即便一哥柯瑞（Stephen Curry）傷癒回歸、繳出全場最高39分的精采表現，還創下超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的歷史紀錄，然而勇士第四節還是無力回天，以120比127主場落敗，無緣連續連勝表現。
對勇士來說更難受的情況是，灰狼此役甚至缺少當家少主愛德華（Anthony Edwards），但仍靠著五大主力至少拿下17分的全面火力，成功帶走勝利。
受到左大腿股四頭肌挫傷影響，柯瑞連續缺席5場比賽，此役是柯瑞相隔16天後在度回到球場復出，他上場32分鐘狂轟39分，其中23分出現在下半場，第四節更獨拿14分，一度幫助落後12分的勇士超前灰狼，但最終還是無法改變戰局。
勇士結束2連勝後，戰績回到13勝13敗，再度回到5成勝率保衛戰。柯瑞本季已有8場比賽得分突破30分，但勇士在這些比賽的戰績也僅4勝4敗。另一方面，勇士本季已經5度在對手缺少當家球星的情況下輸球，而這5場比賽柯瑞全部都有出賽。
「荷蘭中鋒」波斯特（Quinten Post）在第四節最後時刻錯失關鍵底線三分大空檔機會，這一球也讓勇士無緣逆轉戰局，賽後他表示：「柯瑞在下半場真的打開了，但很遺憾我們整支球隊沒辦法幫他把比賽贏下來，這感覺糟透了。」
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言