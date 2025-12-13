NBA／柯瑞復出飆39分寫歷史第一紀錄 超越「籃球之神」喬丹

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天傷癒復出，在主場迎戰灰狼的比賽中，全場投進6顆三分球、攻下39分，可惜最終勇士仍以120比127落敗，無緣3連勝。

柯瑞上個月在對休士頓火箭的比賽中傷到左大腿，出現股四頭肌挫傷，連續缺席5場比賽後選擇今天復出。勇士在他回歸前已經取得2連勝，此戰他雖然在第四節力挽狂瀾，屢屢在外線開火，一度克服兩位數落後劣勢，還是不敵灰狼的內外夾攻。

即便如此，現年37歲的柯瑞仍在此役寫下歷史新頁。根據統計，這是柯瑞年滿30歲後，第94場單場得分超過35分的比賽，正式超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的93場紀錄，成為聯盟史上第一人。

回顧NBA歷史，僅有柯瑞與喬丹兩大巨星，能在30歲之後持續累積至少85場單場35分以上的表現，遙遙領先所有球星，就連40歲以後一尾活龍的詹姆斯（LeBron James）也不過累積81場，排名史上第4多。

值得注意的是，勇士本季已經第5度在對手缺少當家球星的情況下輸球，而這5場比賽柯瑞全部都有出賽，這讓柯瑞的紀錄之夜徒留不少遺憾。

柯瑞賽後直言：「第四節真的很艱難，這樣收尾很難受。」對於志在重返競爭行列的勇士而言，眼前的表現顯然還遠遠不夠。

