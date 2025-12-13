NBA／活塞「12猛漢」寫罕見紀錄 強森成老鷹慘敗唯一亮點

底特律活塞今天在主場展現強大火力，以142比115痛擊老鷹，近6戰奪下5勝，持續鞏固東區龍頭寶座。大勝之餘，活塞還創下一項罕見的團隊紀錄。

此役活塞13人輪番上陣皆有分數進帳，7人得分上雙，其中更有多達12名球員至少拿下7分，成為NBA史上第3支達此成就的球隊。前兩支分別是2018-19年賽季的密爾瓦基公鹿，以及2020-21年賽季的聖安東尼奧馬刺，充分展現活塞板凳深度與整體戰力的均衡性。

康寧漢（Cade Cunningham）與羅賓森（Duncan Robinson）各拿下15分，穩定輸出串聯全隊；替補出發的史都華（Isaiah Stewart）則繳出全場最高的17分。活塞「人人有功練」，從比賽一開始就掌握節奏，讓老鷹一路難以招架。

Cade Cunningham throws it down



pic.twitter.com/WSdXvmVQRO — Pistons Talk (@Pistons__Talk) 2025年12月13日

老鷹慘敗27分的過程中，唯一亮點大概就屬全能前鋒強森（Jalen Johnson）。他拿下19分、11籃板、11助攻，連續3場比賽完成大三元，本季累積5次，打破布里吉斯（Bill Bridges）在1969-70年賽季創下的老鷹隊史單季最多大三元紀錄紀錄；同時這也是強森生涯第7次大三元，追平布雷拉克（Mookie Blaylock）所保持的隊史紀錄。

強森也成為NBA史上第5位連續15場至少拿下7分、7籃板與7助攻的球員，與「大O」羅伯森（Oscar Robertson）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、約柯奇（Nikola Jokic）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）並列。

Cade Cunningham was awarded his NBA Eastern Conference Player of the Month trophy before tipoff 🏆 #Pistons pic.twitter.com/7uJ6bB2bQ8 — Eric Vincent (@IAmEricVincent) 2025年12月13日