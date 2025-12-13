快訊

長輩看病返家…8分鐘路程「收8張罰單」噴掉近萬元

亂倫謀殺！未婚夫吃母女丼 她懷孕9月被親媽「剖腹取嬰」…孩子爸是繼父

老婆神似長澤雅美！風田首曬長腿辣妻「變兩個人」放閃　網讚有夠美

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／柯瑞回歸飆39分無用 灰狼少愛德華仍「大球」力壓勇士

聯合新聞網／ 綜合外電報導
柯瑞回歸，勇士不敵灰狼中止連勝。 美聯社
柯瑞回歸，勇士不敵灰狼中止連勝。 美聯社

因傷缺席5場比賽的柯瑞（Stephen Curry）在今天主場對灰狼之戰重新回歸，儘管轟下39分5籃板5助攻，但關鍵第四節沒有制空權的勇士擋不住戈貝爾（Rudy Gobert）持續重創禁區，加上迪文森佐（Donte DiVincenzo）兩記外線重拳，讓前東家付出慘痛代價，幾波攻勢無功而返的勇士最終在主場以120比127結束2連勝。

前一場不敵太陽終結5連勝的灰狼，此戰雖然少了當家少主愛德華（Anthony Edwards），仍靠著5人至少破17分的強大火力逼勇士就範。目前以16勝9敗排名西區第6，至於勇士又得面臨5成勝率保衛戰。

雙方在前三節比賽你來我往互有領先；勇士第四節前半段在柯瑞休息的情況下，進攻陷入停滯狀態，掌握籃板優勢的灰狼趁機發動猛攻，一口氣拉開12分領先優勢。隨後柯瑞獨拿12分率隊展開反擊，勇士轟出一波21比6的猛烈攻勢，甚至一度逆轉局面取得1分超前。

但關鍵時刻戈貝爾轟炸禁區，迪文森佐又砍進兩顆重要外線，勇士基本上依靠柯瑞苦撐，其他人未能把握空檔機會，只能黯然送灰狼而去。

戈貝爾此戰13投11中攻下24分14籃板，迪文森佐貢獻21分6籃板4助攻，兩人在第四節合力拿下22分，一內一外造成勇士防守端的巨大麻煩。藍道（Julius Randle）得到全隊最高27分，外加9籃板6助攻，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）17分5籃板5助攻，里德（Naz Reid）18分7助攻4籃板。

灰狼團隊命中率高達53.9%，禁區得分是壓倒性的66比44；籃板球雖然看起來只贏勇士2個，但關鍵是第四節籃板數13比5，讓對手基本上只能利用外圍攻勢爭取得分機會，自身得分把握度自然高許多。

柯瑞全場28投14中，包括三分球15投6中，但罕見罰球失手兩顆單，單場39分也是他本季第4高得分；巴特勒（Jimmy Butler）11投6中獲得15分8籃板5助攻。

波斯特（Quinten Post）16分6籃板4助攻，但15投僅5中，最後關頭也錯失了重要底線空檔三分球，穆迪（Moses Moody）11分，「袋棍球巨星」史班瑟（Pat Spencer）拿到14分5籃板4助攻2抄截；庫明加（Jonathan Kuminga）此役依然被冰凍並未上場。

相關新聞

NBA／柯瑞回歸飆39分無用 灰狼少愛德華仍「大球」力壓勇士

因傷缺席5場比賽的柯瑞（Stephen Curry）在今天主場對灰狼之戰重新回歸，儘管轟下39分5籃板5助攻，但關鍵第四節沒有制空權的勇士擋不住戈貝爾（Rudy Gobert）持續重創禁區，加上迪文森

NBA／安比德轟本季新高39分 聯手喬治助76人擊敗溜馬

場均可攻下31.5分的馬克西（Tyrese Maxey）今天因病缺陣，但76人卻靠著安比德（Joel Embiid）和喬治（Paul George）雙雙繳出本季得分新高，帶領球隊在主場以115比105

NBA／米契爾狂轟新高48分 末節大爆發率騎士驚險逆轉巫師

面對聯盟戰績墊底的巫師，作客的騎士整場比賽卻是打得礙手礙腳，一度在第四節落後多達15分，靠著米契爾（Donovan Mitchell）狂砍本季新高48分，其中第四節一人獨拿24分，才在最後關頭逆轉戰局

NBA／亞歷山大樂見雷霆挑戰73勝紀錄 強調奪冠仍是最高目標

只要紀錄或獎盃在觸手可及的範圍內，雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）就不會刻意迴避，包括挑戰金州勇士在2015-16賽季所創下的單季73勝歷史紀錄。 「贏球才是最

NBA／獨行俠AD下半場爆發接管比賽 波特連4場破30分難撐籃網

獨行俠在主場以119比111逆轉擊敗籃網，戴維斯（Anthony Davis）下半場攻下全場24分中的20分，外加14籃板與3阻攻，成為扭轉戰局重要關鍵。狀元新秀佛雷格（Cooper Flagg）同樣

NBA／馬刺4強賽挑戰雷霆大魔王 溫班亞瑪預計復出上場時間受限

馬刺當家中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）預計將在明天NBA盃4強賽對上強敵雷霆的關鍵戰役中復出，不過他的上場時間將會受到限制。馬刺總教練強森（Mitch Johnson）表示，溫班亞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。