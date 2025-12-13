NBA／柯瑞回歸飆39分無用 灰狼少愛德華仍「大球」力壓勇士

因傷缺席5場比賽的柯瑞（Stephen Curry）在今天主場對灰狼之戰重新回歸，儘管轟下39分5籃板5助攻，但關鍵第四節沒有制空權的勇士擋不住戈貝爾（Rudy Gobert）持續重創禁區，加上迪文森佐（Donte DiVincenzo）兩記外線重拳，讓前東家付出慘痛代價，幾波攻勢無功而返的勇士最終在主場以120比127結束2連勝。

前一場不敵太陽終結5連勝的灰狼，此戰雖然少了當家少主愛德華（Anthony Edwards），仍靠著5人至少破17分的強大火力逼勇士就範。目前以16勝9敗排名西區第6，至於勇士又得面臨5成勝率保衛戰。

GOBERT POSTER.

DONTE TRIPLE.



TIMBERWOLVES ICE THE WIN WITH TWO CLUTCH PLAYS 🧊🧊 pic.twitter.com/EsoQcsHlaN — NBA (@NBA) 2025年12月13日

雙方在前三節比賽你來我往互有領先；勇士第四節前半段在柯瑞休息的情況下，進攻陷入停滯狀態，掌握籃板優勢的灰狼趁機發動猛攻，一口氣拉開12分領先優勢。隨後柯瑞獨拿12分率隊展開反擊，勇士轟出一波21比6的猛烈攻勢，甚至一度逆轉局面取得1分超前。

但關鍵時刻戈貝爾轟炸禁區，迪文森佐又砍進兩顆重要外線，勇士基本上依靠柯瑞苦撐，其他人未能把握空檔機會，只能黯然送灰狼而去。

STEPHEN CURRY FOR THE LEAD!!



HE'S GOT 36 ON THE NIGHT 🔥 pic.twitter.com/FKwc6EXfwx — NBA (@NBA) 2025年12月13日

戈貝爾此戰13投11中攻下24分14籃板，迪文森佐貢獻21分6籃板4助攻，兩人在第四節合力拿下22分，一內一外造成勇士防守端的巨大麻煩。藍道（Julius Randle）得到全隊最高27分，外加9籃板6助攻，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）17分5籃板5助攻，里德（Naz Reid）18分7助攻4籃板。

灰狼團隊命中率高達53.9%，禁區得分是壓倒性的66比44；籃板球雖然看起來只贏勇士2個，但關鍵是第四節籃板數13比5，讓對手基本上只能利用外圍攻勢爭取得分機會，自身得分把握度自然高許多。

A three-headed wolf pack led the Timberwolves to victory!



Randle: 27 PTS | 9 REB | 6 AST

Gobert: 24 PTS | 14 REB | 2 STL

Donte: 21 PTS | 6 REB | 4 AST | 4 3PM pic.twitter.com/fYkYdpUKEx — NBA (@NBA) 2025年12月13日

柯瑞全場28投14中，包括三分球15投6中，但罕見罰球失手兩顆單，單場39分也是他本季第4高得分；巴特勒（Jimmy Butler）11投6中獲得15分8籃板5助攻。

波斯特（Quinten Post）16分6籃板4助攻，但15投僅5中，最後關頭也錯失了重要底線空檔三分球，穆迪（Moses Moody）11分，「袋棍球巨星」史班瑟（Pat Spencer）拿到14分5籃板4助攻2抄截；庫明加（Jonathan Kuminga）此役依然被冰凍並未上場。

Steph Curry returned to the lineup and made an IMMEDIATE impact!



🍳 39 PTS

🍳 5 REB

🍳 5 AST

🍳 6 3PM pic.twitter.com/8MxG6DwljE — NBA (@NBA) 2025年12月13日