NBA／柯瑞回歸飆39分無用 灰狼少愛德華仍「大球」力壓勇士
因傷缺席5場比賽的柯瑞（Stephen Curry）在今天主場對灰狼之戰重新回歸，儘管轟下39分5籃板5助攻，但關鍵第四節沒有制空權的勇士擋不住戈貝爾（Rudy Gobert）持續重創禁區，加上迪文森佐（Donte DiVincenzo）兩記外線重拳，讓前東家付出慘痛代價，幾波攻勢無功而返的勇士最終在主場以120比127結束2連勝。
前一場不敵太陽終結5連勝的灰狼，此戰雖然少了當家少主愛德華（Anthony Edwards），仍靠著5人至少破17分的強大火力逼勇士就範。目前以16勝9敗排名西區第6，至於勇士又得面臨5成勝率保衛戰。
雙方在前三節比賽你來我往互有領先；勇士第四節前半段在柯瑞休息的情況下，進攻陷入停滯狀態，掌握籃板優勢的灰狼趁機發動猛攻，一口氣拉開12分領先優勢。隨後柯瑞獨拿12分率隊展開反擊，勇士轟出一波21比6的猛烈攻勢，甚至一度逆轉局面取得1分超前。
但關鍵時刻戈貝爾轟炸禁區，迪文森佐又砍進兩顆重要外線，勇士基本上依靠柯瑞苦撐，其他人未能把握空檔機會，只能黯然送灰狼而去。
戈貝爾此戰13投11中攻下24分14籃板，迪文森佐貢獻21分6籃板4助攻，兩人在第四節合力拿下22分，一內一外造成勇士防守端的巨大麻煩。藍道（Julius Randle）得到全隊最高27分，外加9籃板6助攻，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）17分5籃板5助攻，里德（Naz Reid）18分7助攻4籃板。
灰狼團隊命中率高達53.9%，禁區得分是壓倒性的66比44；籃板球雖然看起來只贏勇士2個，但關鍵是第四節籃板數13比5，讓對手基本上只能利用外圍攻勢爭取得分機會，自身得分把握度自然高許多。
柯瑞全場28投14中，包括三分球15投6中，但罕見罰球失手兩顆單，單場39分也是他本季第4高得分；巴特勒（Jimmy Butler）11投6中獲得15分8籃板5助攻。
波斯特（Quinten Post）16分6籃板4助攻，但15投僅5中，最後關頭也錯失了重要底線空檔三分球，穆迪（Moses Moody）11分，「袋棍球巨星」史班瑟（Pat Spencer）拿到14分5籃板4助攻2抄截；庫明加（Jonathan Kuminga）此役依然被冰凍並未上場。
