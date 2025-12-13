NBA／戴維斯下半場爆發接管比賽 波特連4場破30分無力回天

獨行俠在主場以119比111逆轉擊敗籃網，戴維斯（Anthony Davis）下半場攻下全場24分中的20分，外加14籃板與3阻攻，成為扭轉戰局重要關鍵。狀元新秀佛雷格（Cooper Flagg）同樣表現亮眼，拿下22分並送出8次助攻，馬歇爾（Naji Marshall）則挹注17分。

獨行俠近6戰贏下5場，戰績提升至10勝16敗，也是本季首度在主場拿下2連勝。

儘管萊夫利（Dereck Lively II）賽季提前報銷，另一位長人葛佛（Daniel Gafford）也持續養傷，但戴維斯坐鎮中樞，也讓達拉斯仍保有禁區優勢，內線得分取得66比44大幅領先。籃網此役三分球39投17中，命中率43.6%創下本季新高，其中波特（Michael Porter Jr.）三分球10投6中，外線火力十足，也讓他們前三節打完握有領先。

進入決勝的第四節，獨行俠壓制籃網單節投籃命中率僅剩28.6%，同時也有效遏止對方外線火力，讓他們三分球9投2中。終場前3分鐘雙方戰成110平手時，威廉斯（Brandon Williams）在佛雷格搶下進攻籃板後命中關鍵三分球，隨後波特發生失誤，戴維斯把握機會以拋投得分，為獨行俠奠定勝基。

波特轟下全場最高的34分，他已經連續4場比賽至少拿到30分，創下個人生涯最佳表現。新秀沃夫（Danny Wolf）也有好表現，全場貢獻17分7籃板，其中12分來自下半場，克萊斯頓（Nicolas Claxton）則繳出14分、10籃板的雙十成績。