NBA／安比德轟本季新高39分 聯手喬治助76人擊敗溜馬
場均可攻下31.5分的馬克西（Tyrese Maxey）今天因病缺陣，但76人卻靠著安比德（Joel Embiid）和喬治（Paul George）雙雙繳出本季得分新高，帶領球隊在主場以115比105力壓溜馬。
身為7屆全明星、2023年年度MVP的安比德，過去1年半飽受傷勢困擾，本季因左右膝問題僅出賽9場，場均得分更只有18.2分。不過此役他的狀態明顯回溫，上半場終了前還命中一記後撤步三分球，單節拿下14分，展現熟悉的統治力。
安比德整場比賽23投12中攻下39分9籃板3助攻，76人在他有出賽的比賽中，戰績提升至6勝4敗。
同樣飽受傷病困擾的喬治，同樣在今天找回春天，17投8中包含4記三分球在內，攻下23分6籃板5助攻。新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）也是高效率拿下22分5助攻4籃板2抄截，葛萊姆斯（Quentin Grimes）10分9籃板4助攻。
在第四節還剩8分24秒時，席亞康（Pascal Siakam）的跳投幫助溜馬取得100比95領先，不過之後溜馬卻陷入進攻乾旱，連續9次出手落空，其中包括3記三分球，讓76人趁勢打出一波13比2的攻勢逆轉戰局。
這波攻勢最後由安比德搶下進攻籃板並補籃得手作結，他同時製造犯規並穩穩罰進加罰，將比分拉開至108比102。
罰球數據也成為比賽焦點之一，76人全場43罰命中33球，而溜馬僅19罰16中，兩隊罰球次數差距引發溜馬相當不滿。比賽剩下3分多鐘時，溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）吞下技術犯規，席亞康終場前1分41秒也被吹判一次技術犯規，情緒明顯受到影響。
席亞康拿下20分，奈哈德（Andrew Nembhard）18分7助攻5籃板；溜馬中止難得的2連勝，戰績滑落至6勝19敗。
