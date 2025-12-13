快訊

天氣變冷…泡腳超過20分鐘要小心！暖暖包怎麼貼才安全？中醫師說了

涉虐打15歲柯基犬「秋刀魚」 手搖店老闆到案了

靠行糾紛！高雄「小黃」氣炸衝撞車行…司機車內引火受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／安比德轟本季新高39分 聯手喬治助76人擊敗溜馬

聯合新聞網／ 綜合外電報導
安比德和喬治雙雙繳出本季得分新高。 路透社
安比德和喬治雙雙繳出本季得分新高。 路透社

場均可攻下31.5分的馬克西（Tyrese Maxey）今天因病缺陣，但76人卻靠著安比德（Joel Embiid）和喬治（Paul George）雙雙繳出本季得分新高，帶領球隊在主場以115比105力壓溜馬。

身為7屆全明星、2023年年度MVP的安比德，過去1年半飽受傷勢困擾，本季因左右膝問題僅出賽9場，場均得分更只有18.2分。不過此役他的狀態明顯回溫，上半場終了前還命中一記後撤步三分球，單節拿下14分，展現熟悉的統治力。

安比德整場比賽23投12中攻下39分9籃板3助攻，76人在他有出賽的比賽中，戰績提升至6勝4敗。

同樣飽受傷病困擾的喬治，同樣在今天找回春天，17投8中包含4記三分球在內，攻下23分6籃板5助攻。新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）也是高效率拿下22分5助攻4籃板2抄截，葛萊姆斯（Quentin Grimes）10分9籃板4助攻。

在第四節還剩8分24秒時，席亞康（Pascal Siakam）的跳投幫助溜馬取得100比95領先，不過之後溜馬卻陷入進攻乾旱，連續9次出手落空，其中包括3記三分球，讓76人趁勢打出一波13比2的攻勢逆轉戰局。

這波攻勢最後由安比德搶下進攻籃板並補籃得手作結，他同時製造犯規並穩穩罰進加罰，將比分拉開至108比102。

罰球數據也成為比賽焦點之一，76人全場43罰命中33球，而溜馬僅19罰16中，兩隊罰球次數差距引發溜馬相當不滿。比賽剩下3分多鐘時，溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）吞下技術犯規，席亞康終場前1分41秒也被吹判一次技術犯規，情緒明顯受到影響。

席亞康拿下20分，奈哈德（Andrew Nembhard）18分7助攻5籃板；溜馬中止難得的2連勝，戰績滑落至6勝19敗。

相關新聞

NBA／安比德轟本季新高39分 聯手喬治助76人擊敗溜馬

場均可攻下31.5分的馬克西（Tyrese Maxey）今天因病缺陣，但76人卻靠著安比德（Joel Embiid）和喬治（Paul George）雙雙繳出本季得分新高，帶領球隊在主場以115比105

NBA／米契爾狂轟新高48分 末節大爆發率騎士驚險逆轉巫師

面對聯盟戰績墊底的巫師，作客的騎士整場比賽卻是打得礙手礙腳，一度在第四節落後多達15分，靠著米契爾（Donovan Mitchell）狂砍本季新高48分，其中第四節一人獨拿24分，才在最後關頭逆轉戰局

NBA／亞歷山大樂見雷霆挑戰73勝紀錄 強調奪冠仍是最高目標

只要紀錄或獎盃在觸手可及的範圍內，雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）就不會刻意迴避，包括挑戰金州勇士在2015-16賽季所創下的單季73勝歷史紀錄。 「贏球才是最

NBA／里夫斯左小腿拉傷將缺一周 湖人防守亮紅燈急需改善

洛杉磯湖人宣布，主力後衛里夫斯（Austin Reaves）出現左小腿拉傷，預計一周之後重新評估傷勢。儘管一般小腿拉傷通常會需要缺席2至4周，但湖人方面形容里夫斯的傷勢屬於「輕微」。 27歲的里

NBA／戴維斯下半場爆發接管比賽 波特連4場破30分無力回天

獨行俠在主場以119比111逆轉擊敗籃網，戴維斯（Anthony Davis）下半場攻下全場24分中的20分，外加14籃板與3阻攻，成為扭轉戰局重要關鍵。狀元新秀佛雷格（Cooper Flagg）同樣

NBA／馬刺4強賽挑戰雷霆大魔王 溫班亞瑪預計復出上場時間受限

馬刺當家中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）預計將在明天NBA盃4強賽對上強敵雷霆的關鍵戰役中復出，不過他的上場時間將會受到限制。馬刺總教練強森（Mitch Johnson）表示，溫班亞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。