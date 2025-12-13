快訊

天氣變冷…泡腳超過20分鐘要小心！暖暖包怎麼貼才安全？中醫師說了

涉虐打15歲柯基犬「秋刀魚」 手搖店老闆到案了

靠行糾紛！高雄「小黃」氣炸衝撞車行…司機車內引火受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／米契爾狂轟新高48分 末節大爆發率騎士驚險逆轉巫師

聯合新聞網／ 綜合外電報導
米契爾轟進本季新高48分。 路透社
米契爾轟進本季新高48分。 路透社

本場賽事

-

:

-

載入中...

面對聯盟戰績墊底的巫師，作客的騎士整場比賽卻是打得礙手礙腳，一度在第四節落後多達15分，靠著米契爾（Donovan Mitchell）狂砍本季新高48分，其中第四節一人獨拿24分，才在最後關頭逆轉戰局，以130比126驚險拿下勝利。

騎士上半場在外線命中率不佳的情況，僅取得62比60的微幅領先，但第三節宛如災難一場，不僅讓巫師以超過6成命中率豪取40分，本身更是手感冰凍，三分球10投1中，僅能靠米契爾苦撐，讓巫師趁機拉開17分差，陷入可能吞下連敗的極度不利境地。

但危急時刻米契爾還是挺身而出，他在第四節14投8中包含4季三分球在內，狂砍24分，僅比巫師全隊少2分；在米契爾的帶動下，騎士全力反撲，一掃前面投籃陰霾，團隊命中率衝到62.5%，逐步收復失土。

比賽剩下不到2分鐘時，米契爾先是命中追平比分的三分球，隨後突破切入得分，帶領騎士一舉超前比分，加上終場前5.9秒他再補上一記上籃，將比分拉開至6分差距，徹底鎖定勝局。

米契爾全場31投17中包括8記三分球，48分創下本季個人新高，也是他第4次至少拿到40分；莫布里（Evan Mobley）23分13籃板6助攻，杭特（De'Andre Hunter）15分。

騎士全場三分球53投僅命中15球，命中率僅28.3%，其中葛蘭德（Darius Garland）更是11投0中，他拿到18分6助攻。

巫師方面，麥卡倫（CJ McCollum）和卡林頓（Bub Carrington）各攻下27分。巫師至今僅拿到3勝，在全聯盟墊底。

相關新聞

NBA／安比德轟本季新高39分 聯手喬治助76人擊敗溜馬

場均可攻下31.5分的馬克西（Tyrese Maxey）今天因病缺陣，但76人卻靠著安比德（Joel Embiid）和喬治（Paul George）雙雙繳出本季得分新高，帶領球隊在主場以115比105

NBA／米契爾狂轟新高48分 末節大爆發率騎士驚險逆轉巫師

面對聯盟戰績墊底的巫師，作客的騎士整場比賽卻是打得礙手礙腳，一度在第四節落後多達15分，靠著米契爾（Donovan Mitchell）狂砍本季新高48分，其中第四節一人獨拿24分，才在最後關頭逆轉戰局

NBA／亞歷山大樂見雷霆挑戰73勝紀錄 強調奪冠仍是最高目標

只要紀錄或獎盃在觸手可及的範圍內，雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）就不會刻意迴避，包括挑戰金州勇士在2015-16賽季所創下的單季73勝歷史紀錄。 「贏球才是最

NBA／里夫斯左小腿拉傷將缺一周 湖人防守亮紅燈急需改善

洛杉磯湖人宣布，主力後衛里夫斯（Austin Reaves）出現左小腿拉傷，預計一周之後重新評估傷勢。儘管一般小腿拉傷通常會需要缺席2至4周，但湖人方面形容里夫斯的傷勢屬於「輕微」。 27歲的里

NBA／戴維斯下半場爆發接管比賽 波特連4場破30分無力回天

獨行俠在主場以119比111逆轉擊敗籃網，戴維斯（Anthony Davis）下半場攻下全場24分中的20分，外加14籃板與3阻攻，成為扭轉戰局重要關鍵。狀元新秀佛雷格（Cooper Flagg）同樣

NBA／馬刺4強賽挑戰雷霆大魔王 溫班亞瑪預計復出上場時間受限

馬刺當家中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）預計將在明天NBA盃4強賽對上強敵雷霆的關鍵戰役中復出，不過他的上場時間將會受到限制。馬刺總教練強森（Mitch Johnson）表示，溫班亞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。