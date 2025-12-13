NBA／米契爾狂轟新高48分 末節大爆發率騎士驚險逆轉巫師

面對聯盟戰績墊底的巫師，作客的騎士整場比賽卻是打得礙手礙腳，一度在第四節落後多達15分，靠著米契爾（Donovan Mitchell）狂砍本季新高48分，其中第四節一人獨拿24分，才在最後關頭逆轉戰局，以130比126驚險拿下勝利。

騎士上半場在外線命中率不佳的情況，僅取得62比60的微幅領先，但第三節宛如災難一場，不僅讓巫師以超過6成命中率豪取40分，本身更是手感冰凍，三分球10投1中，僅能靠米契爾苦撐，讓巫師趁機拉開17分差，陷入可能吞下連敗的極度不利境地。

但危急時刻米契爾還是挺身而出，他在第四節14投8中包含4季三分球在內，狂砍24分，僅比巫師全隊少2分；在米契爾的帶動下，騎士全力反撲，一掃前面投籃陰霾，團隊命中率衝到62.5%，逐步收復失土。

SPIDA GOES OFF IN THE FOURTH QUARTER!!



🕷️ 24 PTS in the 4Q

🕷️ 48 PTS on the game



He ties LeBron James with the 2nd-most PTS in a 4Q by any Cavalier in the PxP era (1997-98). pic.twitter.com/Y3t7pcwvxi — NBA (@NBA) 2025年12月13日

比賽剩下不到2分鐘時，米契爾先是命中追平比分的三分球，隨後突破切入得分，帶領騎士一舉超前比分，加上終場前5.9秒他再補上一記上籃，將比分拉開至6分差距，徹底鎖定勝局。

米契爾全場31投17中包括8記三分球，48分創下本季個人新高，也是他第4次至少拿到40分；莫布里（Evan Mobley）23分13籃板6助攻，杭特（De'Andre Hunter）15分。

騎士全場三分球53投僅命中15球，命中率僅28.3%，其中葛蘭德（Darius Garland）更是11投0中，他拿到18分6助攻。

巫師方面，麥卡倫（CJ McCollum）和卡林頓（Bub Carrington）各攻下27分。巫師至今僅拿到3勝，在全聯盟墊底。