NBA／亞歷山大樂見雷霆挑戰73勝紀錄 強調奪冠仍是最高目標

只要紀錄或獎盃在觸手可及的範圍內，雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）就不會刻意迴避，包括挑戰金州勇士在2015-16賽季所創下的單季73勝歷史紀錄。

「贏球才是最重要的，不管是以什麼樣的形式出現，對我來說都是如此，所以絕對都是很有意義。」亞歷山大表示。

雷霆的衛冕之路從本季開季就展現驚人的攻守主宰力，前25場比賽取得24勝1敗，追平勇士當年寫下的聯盟紀錄，過程中宛如摧枯拉朽般攻破每一個挑戰者，更突顯這支年輕雷霆深不可測的整體戰力。

當年是勇士73勝一份子如今效力馬刺的「北卡雄鷹」巴恩斯（Harrison Barnes），他將在NBA盃4強賽面對大魔王雷霆，他在受訪時直言雷霆「很可能正走在打破紀錄的軌道上」。不過巴恩斯也不忘提醒，當年勇士在追逐公牛1995-96賽季寫下的72勝紀錄時，付出了不小代價，最終在NBA總冠軍賽慘遭騎士史詩級逆轉。

「那真的很累，非常累，」巴恩斯坦言，整個賽季會伴隨來自外界各種聲音與壓力，一切事物都變得很不同，那是一段相當消耗的過程。」

亞歷山大一再強調，奪冠始終是他的首要目標，勝過任何紀錄追逐。包括他在內，多名雷霆球員都提到，球隊刻意避免被未來可能性或外界話題分心，而是專注於當下的成長。

「我們每晚上場的目標，就是成為比前一場更好的自己，這正是我們追逐的方向。如果今晚沒有進步，那就等於浪費了一次機會，我們就是用這樣的角度看事情。」亞歷山大說。

雷霆目前正處於16連勝，當然距離1971-72賽季洛杉磯湖人所創下的33連勝歷史紀錄還差很遠。亞歷山大直到前幾天受訪時才知道這項連勝紀錄的存在，他笑著表示：「哇，那還要再贏很多場！我們離那個紀錄還很遙遠，我之前根本不知道這件事，所以從沒放在心上。不過希望有一天我們能接近這項紀錄。」

雷霆去年在NBA盃決賽不敵公鹿，今年打算捲土重來，不過亞歷山大認為球隊目標永遠都是為了贏球，無論是達成何種紀錄或是進行哪一類型的盃賽。

「只要有機會為某個目標而戰並且贏下來，勝利永遠都是目的，那種感覺始終一樣。如果能贏下來，當然感覺會非常棒。」亞歷山大說。

亞歷山大的搭檔威廉斯（Jalen Williams）也補充：「既然要投入，就全力以赴去贏，這就是我們的本性，也是我們打籃球的方式。」

值得注意的是，NBA盃4強賽的勝負將會列入例行賽戰績與連勝紀錄計算，但冠軍戰則不計入。

BEST 25-GAME STARTS IN NBA HISTORY 🔥



2025-26 Thunder (24-1)

2015-16 Warriors (24-1)



OKC is now tied with the 2015-16 Warriors for the best 25-game start to a season in NBA history!



Shai and the Thunder aim for their 17th win in a row vs. the Spurs on Saturday, 12/13 in… pic.twitter.com/NLmgKs5631 — NBA (@NBA) 2025年12月11日