NBA／馬刺4強賽挑戰雷霆大魔王 溫班亞瑪預計復出上場時間受限

馬刺當家中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）預計將在明天NBA盃4強賽對上強敵雷霆的關鍵戰役中復出，不過他的上場時間將會受到限制。馬刺總教練強森（Mitch Johnson）表示，溫班亞瑪目前被列為「可能出賽」，先前因左小腿拉傷已經連續缺席12場比賽。

強森指出，球隊仍在持續討論溫班亞瑪的使用方式，「他一定會感到疲勞。我第一次看到他實戰訓練時就能感覺到他累了，所以我預期他會提早被換下場，不會打正常的上場時間。」

自11月14日後就未曾出賽的溫班亞瑪，日前在T-Mobile Arena完成心肺訓練後，坦言自己「只是有一點點疲勞」，並在該次訓練後正式獲得出賽許可。事實上，他在前幾天就已經展開復出調整流程，曾在球隊前往紐奧良作客的比賽前，驚喜現身與隊友一同訓練，從最初的2對2對抗，逐步進展到後來的5對5全場訓練。

強森透露，溫班亞瑪私下相當積極爭取盡早復出，「事情發生的第一天起，他就一直在遊說我們讓他回來。」對此，溫班亞瑪也坦言不諱，「坐在沙發上看比賽真的很煎熬，這是一個相互信任的過程。我知道自己身邊有世界上最頂尖的醫療與訓練團隊，所以我非常信任他們，他們也信任我，因為我很了解自己的身體，也能給出正確回饋。老實說，如果完全由我自己決定，我可能會更早回來。」

溫班亞瑪強調，聽從團隊安排才是理性選擇，「受傷後兩天就冒險復出沒有任何必要，實際上那段時間幾乎沒有疼痛或不適，我必須相信整個復健過程。」溫班亞瑪上個月對勇士一戰傷左小腿後，後續宣布他至少要缺陣2周。

在溫班亞瑪缺陣期間，馬刺表現不俗，12場比賽中拿下9勝，同時在NBA盃一路挺進到4強。本季邁入生涯第3年的溫班亞瑪，場均26.2分、12.2籃板與4.0助攻，三項數據皆創下生涯新高。

馬刺後衛福克斯（De'Aaron Fox）表示，球隊希望溫班亞瑪回歸後仍能做自己，「我們不希望他改變打球方式。他缺陣期間，我們打得非常好，而他的回歸，無論在進攻或防守端，對我們都是加分。」

馬刺4強賽的對手雷霆目前戰績24勝1敗，追平NBA史上前25場比賽最佳戰績。另一場NBA盃4強賽，則將由魔術對上尼克。