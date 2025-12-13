NBA／里夫斯左小腿拉傷將缺一周 湖人防守亮紅燈急需改善

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
里夫斯(左)面臨傷病困擾。 路透社
洛杉磯湖人宣布，主力後衛里夫斯（Austin Reaves）出現左小腿拉傷，預計一周之後重新評估傷勢。儘管一般小腿拉傷通常會需要缺席2至4周，但湖人方面形容里夫斯的傷勢屬於「輕微」。

27歲的里夫斯本季迎來生涯突破，目前場均可攻下27.8分6.7助攻5.6籃板，三項數據皆創下個人生涯新高，此外他的投籃命中率達50.3%、三分球命中率36.9%、罰球命中率87.5%，一度接近「180俱樂部」水準。

不過，里夫斯在最近兩場比賽表現明顯下滑，場均僅拿下13.0分，投籃命中率更低至28.1%。日前湖人在NBA盃8強賽以119比132不敵馬刺，當時總教練瑞迪克（JJ Redick）就坦言，密集賽程已對里夫斯造成不小負擔。

「他先是背靠背打完多倫多與波士頓，接著又到費城出賽，這3場比賽無論在強度或上場負荷上都非常消耗體能。」瑞迪克直言，這樣的賽程對里夫斯來說相當吃力。

湖人接下來將進行客場3連戰，分別對上太陽、爵士和快艇，有機會利用這波對手重新調整腳步。

湖人近期5戰吞下3敗，防守端面臨極大麻煩，其中對馬刺一役，湖人讓對手在轉換進攻中拿下35分，創下本季單場被對手快攻失分最多的紀錄。

瑞迪克表示：「我不認為有人覺得我們現在是一支防守出色的球隊，但我也不認為有人認為我們無法成為一支更好的防守球隊。我們必須變得更好。」

