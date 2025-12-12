NBA／籃網新秀綽號惹議！格林怒噴「人人Joker」現象已失控
籃網新秀沃夫（Danny Wolf）近期打進輪替後表現搶眼，甚至在社群媒體上被部分球迷用「猶太Joker」稱呼。對此，勇士老將「嘴綠」格林（Draymond Green）在節目中直接表態不以為然，直言這類比較已到了失控的程度。
格林認為，聯盟近年把各種球員都拿來與金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）相提並論，「我們現在又有猶太Joker，還有baby Joker……夠了啦。你意思是每個人都是Joker？滾出去！」
雖然格林表示「無意不敬」沃夫，畢竟尚未與對方交手，但仍強調「不要再把所有人都拿去比Joker」。
約柯奇本季持續打出頂級數據，至今出賽23場，平均上陣34.9分鐘，繳出29.2分、12.3籃板、11助攻、1.3抄截、0.8火鍋，整體投籃命中率高達61.2%，三分球命中率41.4%、罰球達85.5%，依舊是聯盟最具代表性的中鋒之一。
至於2025年首輪第27順位的沃夫，本季場均貢獻7.9分、3.9籃板、1.8助攻表現；但在近5場獲得更多上場時間後，繳出12.8分、5.6籃板、2.6助攻，投籃「三圍」高達47%、46%、100%，淨效率值+2.8。
值得一提的是，沃夫上周也因在對黃蜂之戰隔扣布里吉斯（Miles Bridges）的「海報級」灌籃在網路瘋傳，進一步推高討論度。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言