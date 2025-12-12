NBA／鬼扯！保羅怒駁「詹姆斯抬價」傳聞：外界刻意貶低專業

湖人詹姆斯（LeBron James）的經紀人保羅（Rich Paul），近日正面回擊外界長年流傳的說法，反駁他利用「詹姆斯影響力」替旗下客戶抬高身價，並認為外界是在刻意貶低他的專業。

保羅在與凱勒曼（Max Kellermanl）共同主持的節目《Game Over》中，談到騎士在2015年以5年8200萬美元續約湯普森（Tristan Thompson），凱勒曼隨即提出外界觀點：「很多人會說，這是因為詹姆斯給了你籌碼。」

語畢後保羅當場否認，並用更具體的條件反駁，「鬼扯，那是錯的，那不是真的。我再說一次，那種說法是『幻想型經紀人』的故事、是一種推卸責任的說法。人們想用這種說法來來抹煞我、貶低我，把我的專業打掉。」

他指出騎士當時處在豪華稅壓力下、球隊以高順位選進湯普森，且在教練團的用人需求上也讓這份合約有其合理性，並非靠詹姆斯加持。

「事實是，他們當時處於豪華稅線下，而且他是第4順位選進的。如果你去問魯（Tyronn Lue），在你需要贏球的時候，他希望場上有誰。當你有一個大個子能夠從1號位換防到5號位，他也許不一定能完全守住某個人，但他會讓對方打得很難受。」