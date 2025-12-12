NBA／美媒控快艇不讓總教練受訪 球團稱「沒人要訪」被打臉

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
快艇總教練泰隆魯。 美聯社
快艇隊今天和西區強隊火箭一路膠著，但關鍵時刻雷納德（Kawhi Leonard）進攻犯規，貝頓（Nicolas Batum）發球踩線失誤，導致快艇以113：115含恨落敗。賽後傳出快艇沒有安排總教練泰隆魯（Tyronn Lue）接受媒體訪問。

《YahooSports》記者艾可（Kelly Iko）在社群平台發文透露，快艇輸給火箭後，選擇不讓總教練泰隆魯接受媒體訪問。

快艇隨隊記者魯索（Justin Russo）向球團求證，得到的回應是，「泰隆魯其實有在賽後開放受訪，但當時採訪室沒任何媒體。另外，今晚也沒有隨隊出征的客隊媒體。」

艾可再發文駁斥快艇球團的說法，「這完全不是事實，我比賽結束槍響後就立刻過去採訪室，當時裡面至少有4個人，包含一名負責紀錄泰隆魯賽後記者會的火箭公關人員。我們被告知他不會受訪，於是才離開。」

