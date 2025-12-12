NBA／鵜鶘選秀夜在搞什麼？總管回應質疑：目標是建立文化
《ESPN》記者揚米蘇克（Ohm Youngmisuk）近日引述一名西區球隊高層直言，選秀後不少人都在問鵜鶘「到底在搞什麼」。對此，鵜鶘籃球事裁杜馬斯（Joe Dumars）受訪坦言，他完全理解外界對球隊今年選秀夜操作的困惑與質疑，並給出相關解釋。
面對外界把焦點放在「送走選秀資產」上，杜馬斯強調目標是打造球隊文化，而非只追逐選秀籤，「我懂，現在聯盟太多討論都圍繞在選秀籤…我想用一群很好的年輕球員建立文化，為此我付出了一些選秀資本。我很喜歡兩位新秀昆恩（Derik Queen）和費爾斯（Jeremiah Fears），希望別在這些討論裡被忽略。」
回顧當時操作，鵜鶘在2025年選秀會以第7順位選進費爾斯，接著又與老鷹完成向上交易，取得第13順位的昆恩：老鷹則得到第23順位紐威爾（Asa Newell）與一個未來首輪選秀權。
僅管杜馬斯的方向能否兌現仍需時間驗證，但昆恩本季至今確實繳出亮眼表現，出賽26場，平均上陣25.3分鐘，繳出13分、6.3籃板、4助攻、1抄截、0.8火鍋的成績，投籃命中率達50.4%。
此外，昆恩在出戰金塊隊的比賽中，有30分、9籃板、4助攻、2抄截、2阻攻的全能演出。隨後面對馬刺更繳出33分、10籃板、10助攻完成生涯首次大三元，成為本屆新秀第一位拿下大三元的球員，成為史上第5位在21歲前就寫下「30分大三元」的新秀，也讓退役球星傑佛森（Richard Jefferson）直言，他是美國男籃目前最欠缺的要素。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言