NBA／鵜鶘選秀夜在搞什麼？總管回應質疑：目標是建立文化

聯合新聞網／ 綜合報導
鵜鶘籃球事裁杜馬斯對於今年選秀夜操作的困惑與質疑，給出相關解釋。 美聯社。
<a href='/search/tagging/2/鵜鶘' rel='鵜鶘' data-rel='/2/96511' class='tag'><strong>鵜鶘</strong></a>在選秀夜為了的到昆恩付出不少代價，不過他至今的表現沒讓人失望。 路透
《ESPN》記者揚米蘇克（Ohm Youngmisuk）近日引述一名西區球隊高層直言，選秀後不少人都在問鵜鶘「到底在搞什麼」。對此，鵜鶘籃球事裁杜馬斯（Joe Dumars）受訪坦言，他完全理解外界對球隊今年選秀夜操作的困惑與質疑，並給出相關解釋。

面對外界把焦點放在「送走選秀資產」上，杜馬斯強調目標是打造球隊文化，而非只追逐選秀籤，「我懂，現在聯盟太多討論都圍繞在選秀籤…我想用一群很好的年輕球員建立文化，為此我付出了一些選秀資本。我很喜歡兩位新秀昆恩（Derik Queen）和費爾斯（Jeremiah Fears），希望別在這些討論裡被忽略。」

回顧當時操作，鵜鶘在2025年選秀會以第7順位選進費爾斯，接著又與老鷹完成向上交易，取得第13順位的昆恩：老鷹則得到第23順位紐威爾（Asa Newell）與一個未來首輪選秀權。

僅管杜馬斯的方向能否兌現仍需時間驗證，但昆恩本季至今確實繳出亮眼表現，出賽26場，平均上陣25.3分鐘，繳出13分、6.3籃板、4助攻、1抄截、0.8火鍋的成績，投籃命中率達50.4%。

此外，昆恩在出戰金塊隊的比賽中，有30分、9籃板、4助攻、2抄截、2阻攻的全能演出。隨後面對馬刺更繳出33分、10籃板、10助攻完成生涯首次大三元，成為本屆新秀第一位拿下大三元的球員，成為史上第5位在21歲前就寫下「30分大三元」的新秀，也讓退役球星傑佛森（Richard Jefferson）直言，他是美國男籃目前最欠缺的要素。

鵜鶘 老鷹 金塊 馬刺 Richard Jefferson

