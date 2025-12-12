NBA／節目開播掀話題！前MLB塞揚得主向愛德華「下戰帖」

現年34歲的前大聯盟塞揚獎得主包爾（Trevor Bauer），近日在社群平台公開向灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）發出挑戰，表示若節目要找塞揚投手參與，他人在鳳凰城，並歡迎愛德華站上打擊區。

愛德華（Anthony Edwards）最新跨界節目《Serious Business with Anthony Edwards》，本週在《Amazon Prime Video》上線，主打他走出舒適圈、挑戰不同運動領域的頂尖選手與名人，開播後迅速引發討論。隨著節目熱度升溫，有「科學怪投」稱號的包爾也趁勢公開「下戰帖」。

包爾曾是大聯盟頂尖投手之一，並在2020年拿下國聯塞揚獎。不過因MLB依家暴/性侵/虐童聯合政策處分，自2021年後未再於大聯盟出賽。

即使在法律上安全下莊，但包爾仍被大聯盟封殺，聯盟原開出324場禁賽，之後由獨立仲裁改判為194場，只是禁賽期滿後仍遭全聯盟30隊默契封殺。他近年則轉往海外聯賽延續生涯，本季重返日職橫濱DeNA隊，但本季成績不佳，因此橫濱社長木村洋太受訪時透露，沒有向包爾提出續約報價。儘管他仍渴望回到大聯盟，但新球季能否延續球員生涯成未知數，。