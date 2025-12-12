NBA／馬刺強森想用NBA盃獎金買羊駝 猜隊友會買藍寶堅尼

馬刺隊昨天擊敗湖人隊，挺進NBA盃4強賽，將與雷霆隊交手。球員們都對這項賽事非常熱衷，因為拿到冠軍每人可獲得53萬美金。馬刺隊前鋒強森（Keldon Johnson）受訪時提到，想把冠軍獎金拿去買羊駝。

強森在聖安東尼奧郊外打造牧場，養了12隻山羊、4頭迷你牛、2匹馬、6隻雞，以及1頭驢子，如今他考慮再養1隻綿羊，甚至是一隻羊駝。

昨天強森面對湖人表現優異，出賽22分鐘就拿下17分8籃板，賽後被記者問到是不是在想那隻羊駝，強森回應：「繼續堅持我們的好習慣，繼續打球，這樣一來，羊駝自然就會在不遠的地方。」

事實上，強森本季年薪1750萬美元，50萬對他來說只是小數目，但對於新秀瓊斯-加西亞（David Jones-Garcia）來說將是一筆可觀的收入，瓊斯-加西亞只有63萬美元的雙向合約。強森笑說，「瓊斯-加西亞肯定會開著藍寶堅尼回多明尼加，我在這裡先說。」

強森平常就是一名拚勁十足的球員，許多馬刺球員都以他為榜樣，他也認真說道，「我的意思是，羊駝當然很棒，但說到底，我只是為了兄弟們打。我腦海裡想的是為了馬刺而戰。」