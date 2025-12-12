NBA／保羅下一站浮現？火箭、灰狼被點名有意網羅

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
火箭與灰狼被點名對交易保羅展現「一定程度的興趣」。 美聯社
快艇隊上周無預警宣布和明星後衛「CP3保羅Chris Paul）分道揚鑣，消息一出震撼籃壇。事隔一周，根據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）消息，火箭與灰狼被點名對交易保羅展現「一定程度的興趣」。

由於火箭本季戰績強勢，以16勝6敗暫居西區第三，但先發控衛范弗利特（Fred VanVleet）季前遭遇ACL可能缺席整季，若補進老將指揮官，可望強化輪替與關鍵時刻控場。

灰狼方面，儘管有愛德華茲（Anthony Edwards)為主要持球者，但現年38歲的康利(Mike Conley)受限於年齡與負荷，還需要另一名來發動進攻、控場的球員，以維持競爭力與季後賽上限。

雖然保羅本季數據呈現下滑，出賽16場，平均僅上場14.3分鐘，繳出2.9分、3.3助攻、1.8籃板、0.7抄截和1次失誤，投籃命中率只有32.1%、三分球命中率33.3%。但聯盟仍對他的經驗、組織與更衣室影響力抱持想像空間。

另外，知名記者史坦（Marc Stein）也指出，保羅在離開快艇後對下家選項變得更開放，不再只以地點與家庭因素作為唯一考量，尋求替生涯最終章找到更理想的落點。

保羅 快艇 灰狼 Anthony Edwards CP3 Chris Paul 范弗利特

