NBA／數據斷崖式下滑仍有影響力 美媒解析安比德困境

76人當家球星安比德（Joel Embiid）本季至今僅出賽9場，平均上場25.1分鐘，繳出場均18.2分、5.6籃板、3助攻的成績，投籃命中率僅40.7%，三分命中率更跌至20.9%，低迷數據更被外界形容「生涯斷崖式下滑」。然而《The Athletic》認為，若從比賽內容來看，情況未必如帳面數據所示。

報導指出，安比德去年接受左膝手術後，本季面臨的並非「進攻突然失靈」，而是必須適應新的身體狀態。

隨著安比德傷勢累積與年齡增加，在起跳高度、垂直爆發力與啟動速度已不如巔峰。過去一步過人到籃下強勢灌籃的畫面更少，也必須用不同方式完成終結。

此外，報導強調，判斷球員是否走向衰退的一大指標，在於能否達到自己熟悉的進攻位置，並指出即使出賽有限，安比德仍能取得習慣出手點，並創造投籃機會。

不僅如此，從團隊效果看，76人在安比德上場時間反而打出+11的淨勝分。報導分析，關鍵來自他與馬克西（Tyrese Maxey）及其他後衛的擋拆配合，持續替外線與切入拉開空間；進攻端則保持侵略性、有效取得罰球；防守端憑藉身形與站位影響對手切入，使球隊更能完成防守。

報導也以歷史脈絡指出，包括「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)等傳奇球星都曾面臨運動能力下滑的階段，重點在於能否調整打法，因此安比德的技術完整性，仍可能讓他維持精英等級的進攻影響力。

球隊方面，76人為保護安比德膝蓋狀態，希望他在比賽之間至少休息兩天。對高度依賴固定節奏與重複訓練的球員而言，長期「不穩定出賽」也讓手感與狀態更難維持。

安比德對此也將狀況歸因於「節奏」仍未找回，「每一球都覺得差一點點，我想最主要還是回到節奏。我沒有每天打，這真的很難。一直進出陣容很難維持節奏，但我們只能照現在的方式走。」

好消息是，安比德透露近來膝蓋反應不錯，這讓他對增加上場時間產生期待，「現在打完休兩天的計畫運作得不錯，希望可以慢慢變成更接近隔一場就能打，找回那個節奏。」