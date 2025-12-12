NBA／鵜鶘波爾缺陣18場後復出飆22分 大讚菜鳥昆恩天賦異稟

鵜鶘隊射手波爾（Jordan Poole）在因為左腿四頭肌拉傷導致連續缺陣18場比賽後，今天與拓荒者隊之戰復出，並且在替補上陣26分鐘中就攻下22分，成為鵜鶘6人得分上雙中的一員，對於鵜鶘菜鳥中鋒昆恩（Derik Queen）最近的表現備受關注，波爾也大讚小老弟是天賦異稟。

今年休賽季被巫師隊交易到鵜鶘的波爾，在開季打了7場比賽後就因為四頭肌拉傷傷勢連續缺陣18場比賽，成為鵜鶘眾多傷兵名單中的一員，不過在威廉森（Zion Williamson）還將至少缺席3周，墨瑞（Dejounte Murray）也可能要到明年初才有機會復出的情況下，波爾也在今天率先歸隊。

而今天波爾雖然是以替補身分登場，但他在上場26分鐘內就出手全隊最多的19次，並拿下僅次於墨菲（Trey Murphy III）24分的22分，加上同樣從板凳出發的麥高文（Bryce McGowens）也貢獻23分，多點開花的攻勢打得拓荒者防不勝防，最終在團隊猛轟143分下，就以23分差距拿下勝利。

談到因傷缺陣多時後總算迎來復出之戰，波爾說：「賽季的前7場比賽我是帶著傷在打球，我很討厭缺陣，但對此我也無能為力，你總是無法控制傷病，但你可以竭盡所能爭取復出。」

鵜鶘本季主力群傷兵滿營的情況下，仍有不少亮點，包括兩位新秀昆恩（Derik Queen）、費爾斯（Jeremiah Fears）都站穩先發位置，麥高文也在近幾場比賽破繭而出，讓鵜鶘球迷至少還能保有一絲希望。

對於球隊幾名年輕球員的表現，尤其是近期討論度最高的昆恩，波爾也是讚譽有加，「他是一位天賦異稟的球員，加上魯尼（Kevon Looney）、喬丹（DeAndre Jordan）總是在他耳邊提醒，這將幫助他成為一名優秀的球員，也能推動我們球隊繼續朝著正確方向前進。」