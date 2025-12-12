NBA／庫茲瑪31分、波特大三元 公鹿逆轉中斷塞爾蒂克5連勝

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
公鹿庫茲瑪（左）拿下賽季新高31分。 美聯社
公鹿庫茲瑪（左）拿下賽季新高31分。 美聯社

過去8場比賽拿下7勝的「綠衫軍」塞爾蒂克隊，在今天作客公鹿隊主場的賽事中，上半場在近況火熱的布朗（Jaylen Brown）領軍下還一度領先，不過下半場「綠衫軍」卻出現進攻斷電的狀況，反倒是公鹿在庫茲瑪（Kyle Kuzma）拿下賽季新高31分以及波特(Kevin Porter Jr.)進帳18分、13助攻、10籃板「大三元」領軍下，以116：101逆轉戰局，中斷塞爾蒂克5連勝。

塞爾蒂克本賽季初在球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）因傷缺陣，以及陣容進行全面重整的情況下，一度打得跌跌撞撞，不過隨著比賽持續進行球隊狀態也漸入佳境，至於公鹿今年開季同樣陷入亂流，但在一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）受傷後，近期更是勝少敗多。

不過兩隊在今天仍是打出一場激烈對抗，上半場塞爾蒂克就在布朗領軍下展現兇猛進攻火力，首節他個人就以5投5中拿下13分，前兩節打完塞爾蒂克就攻下67分，並取得7分領先。

但易籃後場上狀況卻風雲變色，塞爾蒂克在下半場出現進攻無預警斷電的狀況，團隊命中率直線下滑到2成5，三分球更是慘不忍睹的27投僅3中，這也讓公鹿看見反撲機會，尤其是本月狀況火熱的波特，在前三節打完就已經寫下大三元紀錄，兩名前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）、波提斯（Bobby Portis）更是化身砍將，帶領公鹿逆轉戰局，最終更以15分差中斷近期2連敗，也中止了塞爾蒂克的5連勝。

公鹿今天以庫茲瑪攻下賽季新高的31分表現最佳，波提斯則砍進5記三分球有27分進帳，波特18分、13助攻、10籃板寫下大三元；至於塞爾蒂克則以布朗30分最佳，不過大多得分都集中在上半場，華許（Jordan Walsh）則有20分、8籃板。

