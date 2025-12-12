NBA／湖人守不住對手！里夫斯、唐西奇直指防守是最大弱點

身為第一屆NBA盃冠軍的湖人，本季重返8強卻遭馬刺痛擊，即便對手缺少溫班亞瑪（Victor Wembanyama），湖人仍以119：132吞敗，不僅錯失每名球員53萬美元的獎金，也再次凸顯球隊本季反覆出現的防守隱憂，讓里夫斯（Austin Reaves）在賽後坦言，防守確實是球隊目前最大的弱點。

「那確實是我們必須改善的地方，球隊士氣仍然很高，我們知道自己做得到，但我們必須成為一支五個人一起防守的球隊。」里夫斯表示。

馬刺此戰火力全開，全場三分球38投17中，命中率高達44.7%，並在比賽中一度取得24分領先。

除了外線投射，馬刺後衛群也頻頻切入禁區，讓湖人內線防守節節敗退，被迫不斷犯規。罰球方面，馬刺36投29中，湖人僅23投17中。

不僅如此，根據《GeniusIQ》數據顯示，馬刺此役在快攻中攻下35分，創下球隊本季新高，同時也是湖人本季單場被對手攻下最多轉換得分的一場比賽。湖人失利後，近5戰吞下第3敗，而這3場敗仗中，防守端皆被對手攻破125分以上。

不過，詹姆斯在賽後被問及NBA盃表現是否會影響季後賽前景時，明確表示現在談這件事言之過早。「真正重要的是我們在例行賽、每個月所建立的。如果我們要走到季後賽，那些東西必須從現在開始累積。」

詹姆斯補充道，「在12月談論我們在季後賽能造成多大影響，這對籃球之神來說不太對，至少對我來說不是。」

此外，根據《The Athletic》記者沃伊克（Dan Woike）報導，唐西奇賽後坦言，湖人防守問題已迫在眉睫。「他們就是不斷往禁區切入，再把球分出來。每一個人都必須做得更好。我們知道NBA是一個82場的賽季，理論上還有時間，但我們必須趕快找出解法。」

「我們的戰績是17勝7敗，這是一個不錯的開季成績，但我覺得我們可以更好。」唐西奇說道。