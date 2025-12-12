快訊

NBA／波爾復出鵜鶘大勝拓荒者止7連敗 獨行俠爬上西區第10

聯合新聞網／ 綜合報導
波爾傷癒復出攻下22分，幫助鵜鶘中止7連敗。 美聯社
波爾傷癒復出攻下22分，幫助鵜鶘中止7連敗。 美聯社

鵜鶘隊今天在主場迎戰拓荒者隊，當家後衛波爾（Jordan Poole）傷癒復出從板凳出發，鵜鶘末節一波21：4攻勢，終場以143：120大勝拓荒者，中止7連敗。獨行俠隊趁勢登上西區第10。

西區爐主鵜鶘本場幾乎一路壓著拓荒者打，第二節鵜鶘大鎖瓊斯（Herbert Jones）被驅逐出場。末節拓荒者追到剩4分，但鵜鶘突然轟出一波21：4攻勢。比賽時間剩3分44秒，拓荒者落後23分，換下主力球員放棄比賽。

鵜鶘前鋒墨菲（Trey Murphy III）全場13中10，得到24分表現最佳。麥高文（Bryce McGowens）三分球5投全中，攻進23分，波爾也挹注22分。

拓荒者夏普（Shaedon Sharpe）拿下21分全隊最高。拓荒者輸球後，與獨行俠都是9勝16敗，由於對戰劣勢，跌至西區第11；獨行俠升至第10。

