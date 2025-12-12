NBA／灰熊9戰7勝卻傳壞消息 221公分中鋒周志豪因傷缺陣4周

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
周志豪(左)。 路透
灰熊隊221公分中鋒周志豪（Zach Edey）傷癒復出後繳出好表現，無奈只打11場又進入傷兵名單，因左腳踝出現壓力性反應，將休養4周後重新接受評估。

周志豪最近6場比賽，平均得到16.5分14.0籃板2.2火鍋，灰熊則是9戰7勝，狀態火熱，本季戰績11勝13敗，位居西區第9。

周志豪曾於6月接受左腳踝手術，主要是修復並重新穩定休賽季訓練時扭傷的腳踝，因此缺席開季前13場比賽，直到11月16日才完成本季首秀。本季出賽11場，平均拿下13.6分11.1籃板1.9次阻攻。

周志豪的經紀團隊表示，「這是與灰熊球團及醫療專家討論後，為優化周志豪長期健康所制定的管理計畫。完成這階段後，短期或長期的復原前景都非常樂觀。」

灰熊

