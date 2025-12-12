NBA／從袋棍球巨星到勇士要角 柯瑞：史班瑟等這個機會很久了

「袋棍球巨星」史班瑟（Pat Spencer）近期繳出超高水準表現，迅速成為總教練柯爾（Steve Kerr）固定使用輪換要角，成為球隊主力後衛。其中，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）更在今日球隊訓練後替他感到開心，直言「他等這個機會很久了」。

「看著他這樣的表現真的很棒。我們在夏天、在訓練中、在他有限的上場時間裡都看過，他很懂得怎麼打球，每次上場都帶著120%的自信。」柯瑞說道。

此外，柯瑞也提到，史班瑟能迅速適應球隊，讓他印象深刻，「作為一名組織者，他幾乎在一夜之間就調整到我們需要的角色，隨著時間前進，這對球隊未來絕對有幫助。」

柯瑞補充道，史班瑟在場上的情緒與能量，也為球隊帶來正面影響，「我們都希望帶著快樂打球，我自己也是。我跟他甚至在比誰的慶祝動作比較瘋狂。當場上有這樣情緒感染力的球員，氣氛會被帶動起來，而且那是真實、自然的，那就是他。」

史班瑟近4場繳出場均16分、5.8助攻、4籃板的表現，投籃命中率達59.1%，三分命中率高達75%，多次在關鍵時刻展現大心臟。

值得一提的是，史班瑟在前兩季僅於勇士與G聯盟球隊出賽45場，甚至去年夏天一度成為完全自由球員。直到9月訓練營前一天勇士才與他簽下雙向合約。

柯瑞也對此充滿期待， 「當我在場上能夠無球跑動，而由他來發動進攻、利用空間的時候，我覺得整體會非常順。我真的替他感到開心，他一直都在付出努力。他等這個機會等了很久，也確實把握住了，真的很棒。」