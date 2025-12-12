聽新聞
NBA／勇士8後衛競爭上場時間 波傑姆斯基：對球隊來說是好事
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）明天確定回歸，柯瑞上場時間穩固外，目前陣中還有8名後衛競爭其他上場時間，勇士22歲後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）認為這對球隊來說是好事。
波傑姆斯基本季狀態起伏，柯瑞缺陣期間，風頭被「袋棍球巨星」史班瑟（Pat Spencer）壓過。不過波傑姆斯基前一戰對上公牛隊繳出好表現，上場29分鐘，繳出21分8籃板7助攻2抄截的全能成績單。
勇士近期用雙向合約簽下後衛克萊耶（L.J. Cryer），給小柯瑞（Seth Curry）正式合約。目前陣中除了柯瑞外，還有8名後衛競爭上場時間，包含小柯瑞、波傑姆斯基、史班瑟、克萊耶、希爾德（Buddy Hield）、穆迪（Moses Moody）、梅爾頓（De'Anthony Melton）、理查德（Will Richard）。
波傑姆斯基被問到8名後衛競爭上場時間的心情，他說，「我覺得這會逼出每個人最好的一面。我相信，這也會讓我們8個人都拿出最好的表現。柯爾（Steve Kerr）要用誰就用誰，有競爭、不自滿，這對我們球隊來說是好事。」
波傑姆斯基也稱讚競爭對手史班瑟，「我覺得史班瑟是一名非常出色的籃球員，也很懂比賽節奏和運作方式。就是把簡單的事做好，我認為『簡單』比多數人想像得更重要。」
