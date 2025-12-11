NBA／袋棍球巨星讓勇士教練想起林書豪！ 柯爾：忍不住替他加油

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣這段期間，「袋棍球巨星」史班瑟（Pat Spencer）挺身而出成為球隊主力後衛，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）提到，有一名助教將史班瑟拿來與「林來瘋」時期的林書豪做比較。

史班瑟最近4場平均得到16.0分5.8助攻4.0籃板，投籃命中率59.1%，三分命中率75%，多次在關鍵時刻展現大心臟。

柯瑞預計本周六就能回歸，柯爾受訪時提到，已經開始想像一套能讓柯瑞和史班瑟同時在場上的輪換方式，「其實我還滿期待看他們一起上場，那應該會很好玩。」柯爾還強調，史班瑟的上場時間不會因為柯瑞歸隊完全被稀釋掉。

史班瑟這段驚奇之旅，獲得廣大勇士球迷注意，一名勇士教練將史班瑟拿來和當年效力尼克隊的林書豪相比，柯爾說，「我們有位教練前幾天提到林書豪，覺得他是史班瑟的比較對象。我當下也想不到其他例子，這種情況當然不是前所未見，但這真的是很棒的故事。當一個球員像史班瑟這樣努力，又經歷這麼多起伏，真的會忍不住替他加油。」

柯爾接著補充說，「當一個人真的有實力，故事才會真的偉大。有些人只是曇花一現，但史班瑟是真的，在場上就看得出來。他的競爭慾望、拚勁、球商、處理擋拆的能力，這傢伙是貨真價實的球員。他終於得到屬於他的機會，並充分把握住。」