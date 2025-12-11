快訊

校外租屋傳意外！聯合大學5學生一氧化碳中毒 校方查出關鍵原因

「江南大叔」PSY涉違反《醫療法》遭警方突襲搜查！認「代領疏失」強調正常用藥

家族內鬥？陸書畫家范曾與小50歲嫩妻喜得獨子 宣布與前妻子女斷絕關係

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／袋棍球巨星讓勇士教練想起林書豪！ 柯爾：忍不住替他加油

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士「袋棍球巨星」史班瑟被拿來和林書豪做比較。 歐新社
勇士「袋棍球巨星」史班瑟被拿來和林書豪做比較。 歐新社

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣這段期間，「袋棍球巨星」史班瑟（Pat Spencer）挺身而出成為球隊主力後衛，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）提到，有一名助教將史班瑟拿來與「林來瘋」時期的林書豪做比較。

史班瑟最近4場平均得到16.0分5.8助攻4.0籃板，投籃命中率59.1%，三分命中率75%，多次在關鍵時刻展現大心臟。

柯瑞預計本周六就能回歸，柯爾受訪時提到，已經開始想像一套能讓柯瑞和史班瑟同時在場上的輪換方式，「其實我還滿期待看他們一起上場，那應該會很好玩。」柯爾還強調，史班瑟的上場時間不會因為柯瑞歸隊完全被稀釋掉。

史班瑟這段驚奇之旅，獲得廣大勇士球迷注意，一名勇士教練將史班瑟拿來和當年效力尼克隊的林書豪相比，柯爾說，「我們有位教練前幾天提到林書豪，覺得他是史班瑟的比較對象。我當下也想不到其他例子，這種情況當然不是前所未見，但這真的是很棒的故事。當一個球員像史班瑟這樣努力，又經歷這麼多起伏，真的會忍不住替他加油。」

柯爾接著補充說，「當一個人真的有實力，故事才會真的偉大。有些人只是曇花一現，但史班瑟是真的，在場上就看得出來。他的競爭慾望、拚勁、球商、處理擋拆的能力，這傢伙是貨真價實的球員。他終於得到屬於他的機會，並充分把握住。」

勇士 Stephen Curry

相關新聞

NBA／讚馬刺真的很特別 詹姆斯賽後贈卡瑟爾簽名實戰球衣

湖人隊今天在與馬刺隊的NBA盃8強賽中，從首節開打後就一路挨打，最終更是以13分差距吞下敗仗，對於馬刺在沒有溫班亞瑪（V...

NBA／袋棍球巨星讓勇士教練想起林書豪！ 柯爾：忍不住替他加油

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣這段期間，「袋棍球巨星」史班瑟（Pat Spencer）挺身而出成為球隊主力後衛，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）提到，有一名助教將史班瑟

NBA／字母哥找隊友開會談「未來」？ 公鹿球員駁斥：沒這回事

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）先前傳出「吹密」交易傳聞後，近期又傳出他召集部分密爾瓦基公鹿隊友進行喊話，不過，隊上兩名重要戰力卻紛紛出面否認，強調外界的爆料並不屬實，讓本就混亂的風向再添迷霧。

NBA／艾倫被驅逐網怒轟裁判對雷霆雙標！ SGA表情成新迷因

太陽隊今天在NBA盃8強賽遭到雷霆隊以138：89血洗，「鬼神」艾倫（Grayson Allen）比賽中與雷霆長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）爆發肢體衝突，被吹二級惡意犯規驅逐出場。雷霆「S

NBA／勇士大哥將回歸！ 柯瑞缺陣5場後週六復出戰灰狼

金州勇士在主場迎戰明尼蘇達灰狼前，迎來重要好消息，因右大腿股四頭肌挫傷休戰將近兩週的當家球星柯瑞（Stephen Curry）已經康復並連續參與完整訓練，預計將於台灣時間週六（13日）重返賽場。

NBA／溫班亞瑪缺陣馬刺7人上雙打傻湖人 晉NBA盃4強迎戰雷霆

身為第一屆NBA季中錦標賽的冠軍，「紫金大軍」湖人本季重返NBA盃8強賽卻遭到馬刺迎頭痛擊，馬刺今天在溫班亞瑪（Vict...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。