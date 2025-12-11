NBA／讚馬刺真的很特別 詹姆斯賽後贈卡瑟爾簽名實戰球衣

LeBron James 位置 前鋒 得分 28.9 籃板 8.31 助攻 6.8 抄截 0.91

湖人隊今天在與馬刺隊的NBA盃8強賽中，從首節開打後就一路挨打，最終更是以13分差距吞下敗仗，對於馬刺在沒有溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的情況下仍贏球，湖人詹姆斯（LeBron James）賽後直言，如今的馬刺確實是一支很特別的球隊。

馬刺今天在NBA盃8強賽對上湖人，儘管溫班亞瑪受到小腿拉傷傷勢影響缺陣，但馬刺今天靠著團隊7人得分上雙，其中卡瑟爾（Stephon Castle）豪取30分的表現，整場比賽一路壓著湖人打，最終也順利搶下4強對決雷霆隊的門票。

馬刺今天在少了溫班亞瑪的情況下，不僅沒有失去禁區優勢，反倒還靠著不斷衝擊籃框讓湖人防不勝防，賽後詹姆斯也說：「這支球隊真的很特別，他們有6到7名球員能夠通過運球突破來擊垮你，他們速度極快，動作敏捷，其中一些人還相當強壯，今晚我們確實完全被壓制。」

而攻下馬刺全隊最高30分的卡瑟爾，賽後還收到詹姆斯本場比賽的簽名球衣，並附上詹姆斯的親筆祝福，「年輕的國王，我愛你的一切，繼續前進，追求卓越。」

談到領軍擊敗湖人，卡瑟爾說：「今天我們展現了這支球隊成熟的一面，也十分清楚這場比賽的重要性，但全隊還是靠著把小細節做好拿下勝利。下場比賽我們將會帶著信心迎戰雷霆，並且堅持比賽計畫到最後一刻。」

LeBron’s message on his signed jersey to Stephon Castle:



“To: Stephon Castle



Love Everything about you Young King — Keep going up! Strive for Greatness” pic.twitter.com/2eb8H0AYpx — 𝐏𝐮𝐫𝐩𝑮𝒐𝒍𝒅 🏆 (@PurpGolded) December 11, 2025