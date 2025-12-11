快訊

入境卡標「中國（台灣）」惹議！賴總統喊話後 南韓外交部回應了

MLB／跟大谷翔平名僅差一個字！達比修之子被美國一級棒球名校簽下

演唱會隔天接噩耗！賴佩霞女婿離世 強忍悲痛急飛美國奔喪

NBA／字母哥找隊友開會談「未來」？ 公鹿球員駁斥：沒這回事

聯合新聞網／ 綜合報導
安戴托昆波。 路透社
安戴托昆波。 路透社

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）先前傳出「吹密」交易傳聞後，近期又傳出他召集部分密爾瓦基公鹿隊友進行喊話，不過，隊上兩名重要戰力卻紛紛出面否認，強調外界的爆料並不屬實，讓本就混亂的風向再添迷霧。

先前美媒報導指出，因左腿小腿拉傷預計要缺陣約4週的安戴托昆波，在養傷期間曾「召集部分隊友」開會，討論到自己和球團未來的方向，並藉機提醒大家要專注在比賽上，不要讓外界聲音影響球隊。然而，這則消息一出，卻讓公鹿隊內部有些傻眼。

前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）被問到是否真的有這場會議時，明確表示毫無印象：「老實說，我不記得他有特別把我們叫在一起，也不是什麼《誰是接班人》那種正式會議。根本沒有那回事。」

後衛小波特（Kevin Porter Jr.）語氣更強烈，直指外界的訊息大多不可信：「真的有這件事嗎？沒有。這些流言都是假的。所有人都應該等字母哥自己開口，而不是聽信來路不明的傳聞。」他更諷刺道，要是公鹿拉出8連勝、9連勝開始連勝，打得順風順水時，外界就不會來對著公鹿指指點點了。

雖然爆料者強調，安戴托昆波只是找了「部分球員」談話，但如果這場小會議沒有包含場均至少上場25分鐘、且是球隊第二與和第四得分主力的庫茲馬與小波特，其真實性確實值得懷疑。

公鹿 安戴托昆波 庫茲瑪

相關新聞

NBA／大勝49分晉NBA盃4強 雷霆開季25戰24勝平73勝勇士

NBA盃西區8強賽在今天點燃戰火，首場比賽就由聯盟戰績龍頭雷霆隊出戰太陽隊，太陽在球隊一哥布克（Devin Booker...

NBA／坦言NBA盃獎金是一大動力 SGA：今天我們精神飽滿

雷霆隊今天在NBA盃8強賽以49分差距輕取太陽隊，連續兩年都將前往拉斯維加斯參加最後4強賽事，賽後攻下28分、8助攻的球...

NBA／溫班亞瑪缺陣馬刺7人上雙打傻湖人 晉NBA盃4強迎戰雷霆

身為第一屆NBA季中錦標賽的冠軍，「紫金大軍」湖人本季重返NBA盃8強賽卻遭到馬刺迎頭痛擊，馬刺今天在溫班亞瑪（Vict...

NBA／字母哥找隊友開會談「未來」？ 公鹿球員駁斥：沒這回事

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）先前傳出「吹密」交易傳聞後，近期又傳出他召集部分密爾瓦基公鹿隊友進行喊話，不過，隊上兩名重要戰力卻紛紛出面否認，強調外界的爆料並不屬實，讓本就混亂的風向再添迷霧。

NBA／艾倫被驅逐網怒轟裁判對雷霆雙標！ SGA表情成新迷因

太陽隊今天在NBA盃8強賽遭到雷霆隊以138：89血洗，「鬼神」艾倫（Grayson Allen）比賽中與雷霆長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）爆發肢體衝突，被吹二級惡意犯規驅逐出場。雷霆「S

NBA／勇士大哥將回歸！ 柯瑞缺陣5場後週六復出戰灰狼

金州勇士在主場迎戰明尼蘇達灰狼前，迎來重要好消息，因右大腿股四頭肌挫傷休戰將近兩週的當家球星柯瑞（Stephen Curry）已經康復並連續參與完整訓練，預計將於台灣時間週六（13日）重返賽場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。