NBA／字母哥找隊友開會談「未來」？ 公鹿球員駁斥：沒這回事
「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）先前傳出「吹密」交易傳聞後，近期又傳出他召集部分密爾瓦基公鹿隊友進行喊話，不過，隊上兩名重要戰力卻紛紛出面否認，強調外界的爆料並不屬實，讓本就混亂的風向再添迷霧。
先前美媒報導指出，因左腿小腿拉傷預計要缺陣約4週的安戴托昆波，在養傷期間曾「召集部分隊友」開會，討論到自己和球團未來的方向，並藉機提醒大家要專注在比賽上，不要讓外界聲音影響球隊。然而，這則消息一出，卻讓公鹿隊內部有些傻眼。
前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）被問到是否真的有這場會議時，明確表示毫無印象：「老實說，我不記得他有特別把我們叫在一起，也不是什麼《誰是接班人》那種正式會議。根本沒有那回事。」
後衛小波特（Kevin Porter Jr.）語氣更強烈，直指外界的訊息大多不可信：「真的有這件事嗎？沒有。這些流言都是假的。所有人都應該等字母哥自己開口，而不是聽信來路不明的傳聞。」他更諷刺道，要是公鹿拉出8連勝、9連勝開始連勝，打得順風順水時，外界就不會來對著公鹿指指點點了。
雖然爆料者強調，安戴托昆波只是找了「部分球員」談話，但如果這場小會議沒有包含場均至少上場25分鐘、且是球隊第二與和第四得分主力的庫茲馬與小波特，其真實性確實值得懷疑。
