NBA／艾倫被驅逐網怒轟裁判對雷霆雙標！ SGA表情成新迷因

聯合新聞網／ 綜合報導
艾倫(左)、亞歷山大(右)。 美聯社
太陽隊今天在NBA盃8強賽遭到雷霆隊以138：89血洗，「鬼神」艾倫（Grayson Allen）比賽中與雷霆長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）爆發肢體衝突，被吹二級惡意犯規驅逐出場。雷霆「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在「搖滾區」見證衝突的表情，成為網路新迷因。

第三節剩5分多鐘時，霍姆葛倫用力推倒艾倫，裁判不只沒有吹犯規，搶到進攻籃板的霍姆葛倫擺進2分後還獲得「2+1」哨音，摔在地上前還踢到艾倫膝蓋，讓艾倫吃了2次悶虧。

雷霆下一波攻勢霍姆葛倫跑位時與艾倫相撞，艾倫伸手將霍姆葛倫推倒在地，雷霆威廉斯（Jalen Williams）第一時間跑去和艾倫理論，最後只有艾倫被吹二級惡意犯規，被驅逐出場。

由於艾倫過去因骯髒防守行為惡名昭彰，加上多數媒體只發布他推人的畫面，因此艾倫被許多網友責罵和嘲諷。

但有YouTube頻道將來龍去脈剪輯下來，底下網友紛紛批評雷霆和裁判，「這樣要被驅逐？開玩笑嗎？」、「霍姆葛倫才是骯髒的那個」、「裁判明明就看到霍姆葛倫用力把艾倫推開，卻完全不吹，這些人享有不一樣的吹判標準」、「典型劇本，霍姆葛倫想怎樣就怎樣，一旦被回敬犯規，他就得到哨音，還順便挑起衝突。」

艾倫賽後受訪時談到被驅逐出場，認為頂多是一級惡意犯規，「我覺得在這場比賽的身體對抗強度下，算是合理的犯規，因為雙方掩護和卡位時有不少碰撞。當然那是犯規，但我覺得還算在比賽的身體對抗範圍內，我想後續反應有點影響最後的判罰。」霍姆葛倫則是不在意這次衝突，強調只是兩支實力強勁的球隊，在高強度對抗下的小火花。

值得一提的是，亞歷山大當時正從從容容的運球，看到艾倫的犯規動作後露出驚訝表情，畫面被網友截圖下來後瘋傳。

太陽 雷霆 Shai Gilgeous-Alexander 霍姆葛倫

