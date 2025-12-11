快訊

NBA／溫班亞瑪缺陣馬刺7人上雙打傻湖人 晉NBA盃4強迎戰雷霆

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
馬刺多點開花擊潰湖人，卡瑟爾攻下30分全隊最高。 路透
馬刺多點開花擊潰湖人，卡瑟爾攻下30分全隊最高。 路透

身為第一屆NBA季中錦標賽的冠軍，「紫金大軍」湖人本季重返NBA盃8強賽卻遭到馬刺迎頭痛擊，馬刺今天在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）缺陣的情況下仍展現多點開花的攻勢，團隊共7人得分來到雙位數，一度領先達到24分，最終馬刺也以132：119搶下4強賽門票，並將對上強敵雷霆。

湖人今年重返NBA盃8強賽，原被看好有機會再度衝擊冠軍，尤其8強對手馬刺還在昨天宣布球隊一哥溫班亞瑪將因為腳傷缺陣，對湖人情勢大好。

不過雙方今天交手卻出現意料外的結果，馬刺首節就火力全開單節猛轟39分，反觀湖人今天在里夫斯（Austin Reaves）受到重兵看防下，上半場僅能靠著唐西奇（Luka Doncic）與賣老命的詹姆斯（LeBron James）在進攻端搶分，但前兩節打完仍是以12分落後馬刺。

易籃後，馬刺再拉出一波10：2攻勢將領先擴大到20分，儘管今天傷癒復出的湖人史馬特（Marcus Smart）在下半場外線火力全開，個人後兩節飆進7記三分球，但湖人在防守端卻仍無法擋下馬刺的猛攻，讓雙方依舊維持在雙位數分差。

比賽最後3分54秒湖人里夫斯完成「三分打」後，湖人一度追到僅剩8分差距，但馬刺不但未再讓湖人縮小分差，還由卡瑟爾（Stephon Castle）在比賽最後1分41秒投進決定勝負的三分球，最終馬刺就以13分差距收下4強門票。

馬刺今天共7人得分上雙、投進17記三分球，其中卡瑟爾拿下30分、10籃板、6助攻最佳，福克斯（De'Aaron Fox）則有20分進帳；至於湖人則以唐西奇35分、8助攻最佳，替補上陣的史馬特投進8記三分球拿下26分，詹姆斯則有19分、8助攻、15籃板。

