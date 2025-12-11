NBA／勇士大哥將回歸！ 柯瑞缺陣5場後週六復出戰灰狼

Stephen Curry 位置 後衛 得分 29.4 籃板 6.09 助攻 6.3 抄截 0.93

金州勇士在主場迎戰明尼蘇達灰狼前，迎來重要好消息，因右大腿股四頭肌挫傷休戰將近兩週的當家球星柯瑞（Stephen Curry）已經康復並連續參與完整訓練，預計將於台灣時間週六（13日）重返賽場。

勇士隊主帥科爾（Steve Kerr）受訪時表示，柯瑞目前「看起來狀況很好」，並透露他今天（11日）已經隨隊完成全程練習，只要明天（12日）的訓練無異狀，就會讓他在對上灰狼之戰復出。這場比賽也將是柯瑞與弟弟小柯瑞（Seth Curry）首次並肩作戰。

柯瑞在11月底對休士頓火箭隊時受傷，原本預估需休養一週，但他決定跳過隨後的3連戰場客場之旅，留在舊金山專心治療，以最佳狀態迎接主場回歸。在他缺席的期間，勇士打出3勝2敗戰績，其中有3場將對手得分壓制在100分以下，團隊防守效率仍維持聯盟前段班。

除了柯瑞之外，另一名老將「嘴綠」格林（Draymond Green）也因右腳扭傷缺席近期兩戰，但美媒指出，如果他能在明天順利參與訓練，同樣有望在隊上灰狼的比賽歸隊。不過中鋒霍福特（Al Horford）則因為坐骨神經痛還沒辦法回歸。