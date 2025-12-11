快訊

NBA／艾倫推倒霍姆葛倫點燃雷霆鬥志 威廉斯喊話奪下NBA盃冠軍

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
霍姆葛倫第三節遭到太陽艾倫惡意犯規推倒。 路透
霍姆葛倫第三節遭到太陽艾倫惡意犯規推倒。 路透

球員照片
Shai Gilgeous-Alexander
位置 後衛
得分 31.4
籃板 4.84
助攻 5.5
抄截 1.65

2022-2023賽季

雷霆今天在NBA盃8強賽大勝太陽，不僅連續兩年晉級到4強賽，還創下隊史最長的16連勝，而本賽季至今出賽21場比賽球隊都拿下勝利的雷霆霍姆葛倫（Chet Holmgren），今天在第三節時一度遭到太陽艾倫（Grayson Allen）惡意犯規，賽後隊友威廉斯（Jalen Williams）也直言，艾倫的舉動確實點燃了球隊的鬥志。

霍姆葛倫今天在與太陽之戰火力全開，全場三分球4投4中，攻下24分外帶8籃板、3阻攻，優異的表現也在第三節時遭到太陽艾倫「遷怒」，一度在防守過程中故意出手推倒霍姆葛倫，最終艾倫也遭吹判二級惡意犯規遭到驅逐出場。

談到那次衝突過程，儘管身為「事主」的霍姆葛倫並不在意，強調只是兩支實力強勁的球隊在高強度對抗中的一點小火花，但雷霆威廉斯卻不忘為隊友打抱不平，「他的動作點燃了我們的鬥志，說實話這是一件好事，讓比賽多了一點看頭，球迷也更投入。當下我們要做的就是保護好霍姆葛倫，僅此而已。」

而雷霆今天也展現傲人的團隊戰力，全隊13人出賽就有12名球員投進三分球，追平聯盟紀錄，談到球隊從4年前曾單場慘敗73分，到本季多次大比分輾壓對手，威廉斯強調全隊每場比賽都是繃緊神經，尤其接下來他們還有機會挑戰NBA盃冠軍，「我們都來到這裡了，肯定是想要贏下冠軍。」

