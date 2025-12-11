NBA／柏金斯預言雷霆「80勝2敗」 點出昔日三少不願犧牲
Shai Gilgeous-Alexander
位置
後衛
得分
31.4
籃板
4.84
助攻
5.5
抄截
1.65
雷霆隊今天在NBA盃以138：89血洗太陽隊，曾效力雷霆的ESPN球評柏金斯（Kendrick Perkins）賽前就直言，今年雷霆有望創下「80勝2敗」恐怖戰績。
NBA單季最多勝場紀錄是勇士隊的73勝，當年勇士開季24連勝後輸球。今天雷霆贏下太陽後戰績24勝1敗，與當年勇士並列史上最佳前25場戰績。
「他們（雷霆）就是想把所有東西都贏下來。」柏金斯在節目上說，「他們就是想贏，今年可能打出80勝2敗。我是認真的，是用全身每根骨頭在講，勇士當年73勝9敗紀錄？OKC今年會打破。毫無疑問，他們不是刻意追求，而是強到沒話說。」
柏金斯球員時期效力過雷霆，與昔日雷霆三少杜蘭特（Kevin Durant）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和哈登（James Harden）當隊友。
柏金斯談到當年雷霆與目前這支雷霆的不同之處，「對我來說最重要的就是『犧牲』。你在年輕球隊看不到這種東西，這也是當年杜蘭特、衛少、哈登和伊巴卡（Serge Ibaka）的問題。他們當時不願意，像現在這些球員一樣做出犧牲。」
