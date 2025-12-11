NBA／坦言NBA盃獎金是一大動力 亞歷山大：今天我們精神飽滿

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
Dec 10, 2025; Oklahoma City, Oklahoma, USA; Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander (2) dribbles the ball down the court against the Phoenix Suns during the first quarter at Paycom Center. Mandatory Credit: Alonzo Adams-Imagn Images 路透通訊社
球員照片
Shai Gilgeous-Alexander
位置 後衛
得分 31.4
籃板 4.84
助攻 5.5
抄截 1.65

2022-2023賽季

雷霆隊今天在NBA盃8強賽以49分差距輕取太陽隊，連續兩年都將前往拉斯維加斯參加最後4強賽事，賽後攻下28分、8助攻的球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）就直言，NBA盃的獎金確實對於球員是一大動力，且今年球隊也帶著更佳的狀態前進拉斯維加斯。

雷霆去年在NBA盃冠軍賽不敵公鹿隊拿下亞軍，不過最終他們在正規賽季拿下隊史搬家到奧克拉荷馬市後的首冠，本季開季又打出絕佳狀態，在今天以49分差距擊敗太陽後，不僅創下本賽季最大分差，開季前25場比賽僅吞下1敗，更是追平勇士隊在2015年所創下的聯盟紀錄。

談到今天團隊火力全開猛轟22記三分球，並一度取得高達53分領先優勢，亞歷山大賽後表示，「今年我們比去年又有更顯著的進步，現在我們必須保持更好的狀態，拿下最後兩場勝利。我們對於自己的要求很高，且希望不斷變得更好，不管今天我們處在什麼位置，我都希望明天變得更好，尤其還有獎金擺在眼前，這讓我們今天起床時都精神飽滿。」

而雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）在談到球隊所創下的紀錄時則表示，24勝1敗固然很棒，但對於接下來的比賽一點都不重要，「今晚我們展現了出色的心理素質，習慣就是這樣養成的，在這樣差距的比賽中，你本可以輕鬆一點面對，也能在最終贏球，但你不能讓自己的習慣出現鬆懈，今天球員都做到這一點。」

