NBA／獨行俠近況好轉卻傳噩耗 中鋒萊夫利動刀賽季報銷

近5戰拿下4勝的獨行俠隊卻傳噩耗，球隊宣布中鋒萊夫利（Dereck Lively II）右腳將動手術，本季確定提前結束。

21歲的萊夫利身高216公分，本季他因右腳傷勢只出賽7場，如今決定動刀解決持續不適狀況，手術後預期可有完整恢復期，下個賽季訓練營前就能歸隊。

2023年選秀會第一輪被雷霆隊挑中的萊夫利，從獨行俠開啟職業生涯，球隊2024年打進總冠軍賽他也有所貢獻，不過職業生涯萊夫利飽受傷病困擾，3個賽季185場例行賽中只出賽了98場，場均表現8.8分、7.0籃板和1.5阻攻。

今年7月萊夫利就有動刀清除右腳骨刺，上季他因右腳踝疲勞性骨折缺席2個半月，這個傷勢最初被誤診是腳踝扭傷；本季他因扭傷右膝缺戰9場，11月14日回歸，只打了4場比賽，且有18分鐘的上場限制。

22日獨行俠輸給灰熊隊的比賽，萊夫利就沒上陣，傷病報告顯示是右膝傷勢管理，本周客場輸給熱火隊的比賽他同樣在傷病名單上，球隊周二還表示他腳有腫脹不適，7到10天後會再檢查，今天就宣布了動刀消息。