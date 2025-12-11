快訊

福麥承攬國軍5.9億標案 凌濤質疑「小吃店買快篩」翻版

民主用「穿」的！見證香港街頭抗爭史的社運T恤

陸「第一網紅」癌症復發轉移！馮提莫停播1年驚傳「已過世」親曝真相

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／NBA盃特色地板修復不及 湖人、馬刺8強賽將沿用一般地板

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

湖人今天將在NBA盃8強賽於主場出戰馬刺，在日前主場NBA盃特色場地出現濕滑狀況一度停用的情況下，湖人原定今天將重新使用特色地板，不過最終仍出於謹慎考量，決定今天繼續沿用例行賽主場地板。

湖人日前在與快艇的NBA盃「洛城內戰」中，不斷出現場上球員滑倒的狀況，賽後更引發主場球星唐西奇（Luka Doncic）公開批評球場太過危險，讓湖人隨即在下一場NBA盃賽事中就換回平時使用的地板，並打算在8強賽開打前進行調整，不過仍趕不及在今天登場。

NBA盃的特色場地是由聯盟統一提供給30支球隊使用，作為宣傳這項新賽事的宣傳工具，儘管在被球員反應濕滑後已經送回供應商進行處理，但今天湖人球團仍基於謹慎考慮，選擇採用平時例行賽使用的球場地板，且包括昨天魔術在主場迎戰熱火的賽事中，也同樣選擇使用例行賽地板進行賽事。

延伸閱讀

NBA／東區3強權有意獨行俠戴維斯 湯普森想加入有競爭力球隊

NBA／升格雙寶爸首戰繳大三元 唐西奇：為女兒而戰

NBA／詹姆斯致勝三分球、唐西奇大三元 湖人客場打退76人

NBA／恭喜！唐西奇報喜 缺陣兩場返鄉迎接二女兒出生

相關新聞

NBA／東區3強權有意獨行俠戴維斯 湯普森想加入有競爭力球隊

獨行俠隊最近迎回明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）歸隊，不過關於戴維斯的交易傳聞仍甚囂塵上，據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，東區強權活塞、老鷹和暴龍隊都有意交

NBA／又冰庫明加？柯爾回應未出賽原因：表現明顯不如開季

勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）在上一場勇士大勝公牛比賽中，遭教練團列為「未出賽」，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在節目中給出原因，他認為勇士隊必須做出改變。 勇士前場

NBA／尼克贏球主帥大讚哈特 無私球風像勇士王朝成員

尼克總教練布朗（Mike Brown）在球隊以117：101擊敗暴龍後，給予前鋒哈特（Josh Hart）特殊評價，認為哈特的影響力和特質，讓他想起勇士王朝核心伊古達拉（Andre Iguodala）

NBA／NBA盃特色地板修復不及 湖人、馬刺8強賽將沿用一般地板

湖人今天將在NBA盃8強賽於主場出戰馬刺，在日前主場NBA盃特色場地出現濕滑狀況一度停用的情況下，湖人原定今天將重新使用...

NBA／剛領百萬罰單 魔術貝恩用NBA盃四強獎金補回來

魔術隊後衛貝恩（Desmond Bane）昨天領到一張3萬5千美元的罰單，不過今天NBA盃8強賽狂轟本季新高37分，助隊...

NBA／尼克擺脫低潮晉NBA盃4強 教頭布朗：我們找到定位

尼克隊今天在NBA盃8強賽以16分差距擊敗暴龍隊晉級4強，且球隊近9場比賽拿下8勝，已逐漸擺脫開季時的低潮，總教練布朗（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。