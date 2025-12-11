NBA／NBA盃特色地板修復不及 湖人、馬刺8強賽將沿用一般地板

湖人今天將在NBA盃8強賽於主場出戰馬刺，在日前主場NBA盃特色場地出現濕滑狀況一度停用的情況下，湖人原定今天將重新使用特色地板，不過最終仍出於謹慎考量，決定今天繼續沿用例行賽主場地板。

湖人日前在與快艇的NBA盃「洛城內戰」中，不斷出現場上球員滑倒的狀況，賽後更引發主場球星唐西奇（Luka Doncic）公開批評球場太過危險，讓湖人隨即在下一場NBA盃賽事中就換回平時使用的地板，並打算在8強賽開打前進行調整，不過仍趕不及在今天登場。

NBA盃的特色場地是由聯盟統一提供給30支球隊使用，作為宣傳這項新賽事的宣傳工具，儘管在被球員反應濕滑後已經送回供應商進行處理，但今天湖人球團仍基於謹慎考慮，選擇採用平時例行賽使用的球場地板，且包括昨天魔術在主場迎戰熱火的賽事中，也同樣選擇使用例行賽地板進行賽事。