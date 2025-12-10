NBA／東區3強權有意獨行俠戴維斯 湯普森想加入有競爭力球隊

獨行俠隊最近迎回明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）歸隊，不過關於戴維斯的交易傳聞仍甚囂塵上，據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，東區強權活塞、老鷹和暴龍隊都有意交易來戴維斯。

獨行俠最近5場贏4場，目前9勝16敗位居西區第11，只落後第10的拓荒者隊半場勝差。查拉尼亞指出，獨行俠願意探索老將湯普森（Klay Thompson）、中鋒葛佛（Daniel Gafford）和後衛羅素（D'Angelo Russell）的交易市場。

戴維斯的經紀人保羅（Rich Paul）已經與獨行俠管理層會面，要求說明究竟想在休賽季與戴維斯延長合約，還是交易截止日前送走他。獨行俠高層表示，球隊希望保持彈性，想先觀察接下來幾周球隊的表現，並未排除與戴維斯續約的可能性。

活塞、暴龍和老鷹本季表現亮眼，交易來戴維斯或許能讓他們具備衝擊冠軍的實力。戴維斯明年3月滿33歲，8月6日有資格簽下4年2.75億美元的延長合約。如果不續約，他可以在2027年跳出價值6280萬美元的球員選項，進入自由球員市場。

老將湯普森也是交易市場的潛在人選，2024年7月他以自由球員身分加盟獨行俠，當時期盼與唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）並肩作戰並衝擊總冠軍。然而唐西奇離隊、球隊戰績跌破5成，全聯盟都知道，湯普森更希望能加入一支真正有競爭力的球隊。

儘管湯普森本季開局再度慢熱，但近10場又將狀態調整回來，場均12.8分、三分命中率39.5％，被他防守的球員命中率僅38.5%。