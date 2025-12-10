聽新聞
NBA／又冰庫明加？柯爾回應未出賽原因：表現明顯不如開季
勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）在上一場勇士大勝公牛比賽中，遭教練團列為「未出賽」，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在節目中給出原因，他認為勇士隊必須做出改變。
勇士前場比賽以123：91輕鬆擊敗公牛，庫明加整場48分鐘內皆未上場，此外，勇士共有11名球員有出賽紀錄，柯爾說道：「他（庫明加）表現未像先前那麼好，球隊近況也不理想，我必須做出改變，透過不同陣容找出解法，這是我的工作。」
庫明加在球季前幾場比賽擔任先發，隨後便回到替補陣容，他在近四場比賽表現低迷，平均僅攻下7.8分，投籃命中率僅三成。柯爾說：「他（庫明加）最近表現明顯不如開季，因此我們做出調整，真的沒有那麼複雜。」
隨著此次未出賽風波，有關庫明加的交易傳聞再度引發熱議，外界普遍預期勇士會在交易市場試試水溫，考慮交易這位季前才簽下2年4850萬美元延長合約的23歲前鋒，而柯爾後續將如何調整庫明加的角色定位也值得關注。
