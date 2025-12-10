快訊

「宜寧中學」校史超硬！ 蔣緯國創校、夫人為首任校長 昔日棒球、女足強到嚇人

堅持不花向家的錢？網傳兒女費全自己出 郭碧婷笑喊：婆婆給我很多錢

獨／一波三折…雙城論壇時間終於敲定 蔣萬安「這2天」將赴上海交流

NBA／尼克贏球主帥大讚哈特 無私球風像勇士王朝成員

聯合新聞網／ 綜合報導
哈特獲尼克主帥讚賞。 路透社
哈特獲尼克主帥讚賞。 路透社

尼克總教練布朗（Mike Brown）在球隊以117：101擊敗暴龍後，給予前鋒哈特（Josh Hart）特殊評價，認為哈特的影響力和特質，讓他想起勇士王朝核心伊古達拉（Andre Iguodala）。

尼克擊敗暴龍順利晉級季中錦標賽四強，哈特本場貢獻21分、6籃板、4助攻與2抄截。布朗賽後受訪提到：「看著哈特比賽，讓我想起伊古達拉，真正理解籃球的人才會欣賞他們的比賽。」

布朗過往在勇士擔任助教期間曾和伊古達拉共事多年，他說：「無論進攻還是防守，他（哈特）能做到所有事情，他能守1號到5號位之間的所有人，也能在進攻時繳出菁英表現。」伊古達拉在勇士期間以無私的球風著稱，曾幫助勇士獲得四座總冠軍，並在2015年奪下總決賽MVP，如今哈特被視為具相同特質的全能型球員。

自哈特重回先發陣容後，尼克打出8勝1敗佳績，他也以高命中率場均貢獻16.4分、9.6籃板與5.7助攻。而NBA季中錦標賽四強將於台灣時間週日（14日）登場，尼克將交手魔術，布朗也期待哈特能再次繳出關鍵表現。

尼克 哈特 布朗 伊古達拉

相關新聞

NBA／東區3強權有意獨行俠戴維斯 湯普森想加入有競爭力球隊

獨行俠隊最近迎回明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）歸隊，不過關於戴維斯的交易傳聞仍甚囂塵上，據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，東區強權活塞、老鷹和暴龍隊都有意交

NBA／尼克擺脫低潮晉NBA盃4強 教頭布朗：我們找到定位

尼克隊今天在NBA盃8強賽以16分差距擊敗暴龍隊晉級4強，且球隊近9場比賽拿下8勝，已逐漸擺脫開季時的低潮，總教練布朗（...

NBA／又冰庫明加？柯爾回應未出賽原因：表現明顯不如開季

勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）在上一場勇士大勝公牛比賽中，遭教練團列為「未出賽」，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在節目中給出原因，他認為勇士隊必須做出改變。 勇士前場

NBA／經紀人稱湖人仍非冠軍競爭者 但詹姆斯不會季中交易轉隊

即將邁入41 歲的湖人隊一哥詹姆斯（LeBorn James）今年順利展開史無前例的生涯第23個賽季後，是否會在季後宣布...

NBA／「袋棍球巨星」談選擇重返勇士原因：享受為柯爾效力

勇士「袋棍球巨星」史班瑟（Pat Spencer）近期成為勇士陣中大驚奇，一度連續三場得分全隊最高，他在節目中特別分享，自己本季選擇重返勇士的原因。 史班瑟目前仍以雙向合約為勇士出賽，上季例行賽

NBA／尼克贏球主帥大讚哈特 無私球風像勇士王朝成員

尼克總教練布朗（Mike Brown）在球隊以117：101擊敗暴龍後，給予前鋒哈特（Josh Hart）特殊評價，認為哈特的影響力和特質，讓他想起勇士王朝核心伊古達拉（Andre Iguodala）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。