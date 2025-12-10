NBA／尼克贏球主帥大讚哈特 無私球風像勇士王朝成員

尼克總教練布朗（Mike Brown）在球隊以117：101擊敗暴龍後，給予前鋒哈特（Josh Hart）特殊評價，認為哈特的影響力和特質，讓他想起勇士王朝核心伊古達拉（Andre Iguodala）。

尼克擊敗暴龍順利晉級季中錦標賽四強，哈特本場貢獻21分、6籃板、4助攻與2抄截。布朗賽後受訪提到：「看著哈特比賽，讓我想起伊古達拉，真正理解籃球的人才會欣賞他們的比賽。」

布朗過往在勇士擔任助教期間曾和伊古達拉共事多年，他說：「無論進攻還是防守，他（哈特）能做到所有事情，他能守1號到5號位之間的所有人，也能在進攻時繳出菁英表現。」伊古達拉在勇士期間以無私的球風著稱，曾幫助勇士獲得四座總冠軍，並在2015年奪下總決賽MVP，如今哈特被視為具相同特質的全能型球員。

自哈特重回先發陣容後，尼克打出8勝1敗佳績，他也以高命中率場均貢獻16.4分、9.6籃板與5.7助攻。而NBA季中錦標賽四強將於台灣時間週日（14日）登場，尼克將交手魔術，布朗也期待哈特能再次繳出關鍵表現。

"He reminds me of Andre Iguodala from the sense that if you don't really understand basketball, then it's hard to really appreciate their game" pic.twitter.com/mkl5uemTjp — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) 2025年12月10日