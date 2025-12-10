NBA／剛領百萬罰單 魔術貝恩用NBA盃四強獎金補回來

魔術隊後衛貝恩（Desmond Bane）昨天領到一張3萬5千美元的罰單，不過今天NBA盃8強賽狂轟本季新高37分，助隊以117：108逆轉熱火隊，晉級4強的獎金已經可以彌補罰單。

貝恩因前一場拿球砸尼克隊前鋒阿努諾比（OG Anunoby），被聯盟罰款3萬5千美元，今天成為球隊奪勝功臣，他說：「我損失了35000，我得想辦罰補回來。」晉級NBA盃4強至少可以獲得10萬美元獎金，貝恩直呼興奮，「這是賽季初期打一些有意義籃球的絕佳機會。」

NBA盃最後4強將移師拉斯維加斯舉行，魔術在頭號得分手華格納（Franz Wagner）受傷缺陣下晉級，下戰將再碰尼克隊，爭奪冠軍賽門票。今年冠軍隊伍的每位球員可獲得53萬美元的高額獎金，亞軍也有21萬3000美元。

貝恩第四節扮演重要角色，除兩記三分但還有「3分打」演出，助隊將領先擴大到兩位數，連熱火教練史波史特拉（Erik Spoelstra）也說，貝恩打出一場很好的比賽，第四節投進許多關鍵球，「他獲得一些空檔出手機會，然後開始突破，壓低重心往籃下切入，投進很多高難度的球，製造一些犯規。」史波史特拉提到，應該要儘早限制貝恩，不能讓他有大空檔機會，如此一來就無法找到投籃節奏。