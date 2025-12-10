NBA／尼克擺脫低潮晉NBA盃4強 教頭布朗：我們找到定位

尼克隊今天在NBA盃8強賽以16分差距擊敗暴龍隊晉級4強，且球隊近9場比賽拿下8勝，已逐漸擺脫開季時的低潮，總教練布朗（Mike Brown）今天賽後直言，開季遭遇嚴重傷病問題，讓他對球隊了解不夠透徹，但現在所有人都慢慢找到定位。

尼克今天火力全開，除了一哥布朗森（Jalen Brunson）攻下35分外，先發5人也全數得分上雙而這場比賽的開場也正如同近幾場贏球模式，布朗森在首節率先開火攻下20分，並帶動起團隊攻勢，總教練布朗說：「客場比賽開局總是特別困難，第一節我們就靠著布朗森救了整支球隊。」

尼克贏球不僅進攻端，今天第二節更是只讓暴龍攻下13分，慢慢找回上賽季攻守均衡的節奏；談到尼克從開季的起伏如今步上正軌，布朗說：「我們逐漸找到自己的定位，賽季初遭遇嚴重的傷病潮，所以我對於這支球隊的了解並不夠透徹，或許說沒有達到我需要做到的程度，這也是客場戰績不佳的原因。現在攻守兩端都還有很大提升空間，毫無疑問我們可以成為一支防守實力非常強的球隊。」

Jalen Brunson & Brandon Ingram were EFFICIENT in the 1Q 👏



JB: 20 PTS, 7-9 FGM

BI: 17 PTS, 6-7 FGM



TOR in front headed into the 2Q... watch here: https://t.co/7wA0jerwRL pic.twitter.com/LM8cv4tbUt — NBA (@NBA) 2025年12月10日