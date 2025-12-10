NBA／「袋棍球巨星」談選擇重返勇士原因：享受為柯爾效力

勇士「袋棍球巨星」史班瑟（Pat Spencer）近期成為勇士陣中大驚奇，一度連續三場得分全隊最高，他在節目中特別分享，自己本季選擇重返勇士的原因。

史班瑟目前仍以雙向合約為勇士出賽，上季例行賽他出賽39場，場均2.5分。勇士在3月將他轉為正式合約球員，使他也能在季後賽出戰。休賽季期間史班瑟曾有機會轉戰別隊，也能更輕鬆成為正式球員，但他仍選擇續留勇士。

史班瑟在節目中分享本季再度以雙向合約回歸的重要原因：「我熱愛去年那個團隊，所以想再回來拚一次。」他說道：「我真的很享受為總教練柯爾（Steve Kerr）效力，感覺自己深得教練團信任。」

史班瑟本季場均貢獻7.4分、2.4籃板、3.2助攻，且近期連續四場得分上雙，成為勇士在柯瑞（Stephen Curry）受傷期間的重要戰力。