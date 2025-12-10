快訊

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

高雄檳榔攤闆娘遇刺癱軟跪地喊「救命」 凶嫌冷血犯案影像曝

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏 當場被警架走…王世堅冷回這4字

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／「袋棍球巨星」談選擇重返勇士原因：享受為柯爾效力

聯合新聞網／ 綜合報導
史班瑟成為勇士本季大驚奇。 路透社
史班瑟成為勇士本季大驚奇。 路透社

勇士「袋棍球巨星」史班瑟（Pat Spencer）近期成為勇士陣中大驚奇，一度連續三場得分全隊最高，他在節目中特別分享，自己本季選擇重返勇士的原因。

史班瑟目前仍以雙向合約為勇士出賽，上季例行賽他出賽39場，場均2.5分。勇士在3月將他轉為正式合約球員，使他也能在季後賽出戰。休賽季期間史班瑟曾有機會轉戰別隊，也能更輕鬆成為正式球員，但他仍選擇續留勇士。

史班瑟在節目中分享本季再度以雙向合約回歸的重要原因：「我熱愛去年那個團隊，所以想再回來拚一次。」他說道：「我真的很享受為總教練柯爾（Steve Kerr）效力，感覺自己深得教練團信任。」

史班瑟本季場均貢獻7.4分、2.4籃板、3.2助攻，且近期連續四場得分上雙，成為勇士在柯瑞（Stephen Curry）受傷期間的重要戰力。

勇士 柯瑞 柯爾

相關新聞

NBA／尼克擺脫低潮晉NBA盃4強 教頭布朗：我們找到定位

尼克隊今天在NBA盃8強賽以16分差距擊敗暴龍隊晉級4強，且球隊近9場比賽拿下8勝，已逐漸擺脫開季時的低潮，總教練布朗（...

NBA／經紀人稱湖人仍非冠軍競爭者 但詹姆斯不會季中交易轉隊

即將邁入41 歲的湖人隊一哥詹姆斯（LeBorn James）今年順利展開史無前例的生涯第23個賽季後，是否會在季後宣布...

NBA／「袋棍球巨星」談選擇重返勇士原因：享受為柯爾效力

勇士「袋棍球巨星」史班瑟（Pat Spencer）近期成為勇士陣中大驚奇，一度連續三場得分全隊最高，他在節目中特別分享，自己本季選擇重返勇士的原因。 史班瑟目前仍以雙向合約為勇士出賽，上季例行賽

NBA／尼克贏球主帥大讚哈特 無私球風像勇士王朝成員

尼克總教練布朗（Mike Brown）在球隊以117：101擊敗暴龍後，給予前鋒哈特（Josh Hart）特殊評價，認為哈特的影響力和特質，讓他想起勇士王朝核心伊古達拉（Andre Iguodala）

NBA／剛領百萬罰單 魔術貝恩用NBA盃四強獎金補回來

魔術隊後衛貝恩（Desmond Bane）昨天領到一張3萬5千美元的罰單，不過今天NBA盃8強賽狂轟本季新高37分，助隊...

NBA／鵜鶘昆恩打出代表作 傑佛森讚有望接班美國隊禁區核心

鵜鶘隊菜鳥中鋒昆恩（Derik Queen）昨天對馬刺隊之戰繳出33分、10籃板、10助攻，生涯首次大三元，成為本屆新秀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。