NBA／復出倒數？泰托姆釋出切入、跳投影片

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
泰托姆今天在社群上傳一對一切入、跳投影片。 法新社
塞爾蒂克隊當家球星泰托姆（Jayson Tatum）今年5月季後賽傷到右腳阿基里斯腱，賽季告終，但術後45天就在社群上傳他在健身房用壺鈴訓練核心的影片，今天更在社群上傳一對一切入、跳投影片，塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）則是說，就算不能上場，泰托姆仍給球隊很多幫助。

泰托姆是美國時間5月13日和尼克隊進行的季後賽東區第二輪第4戰時受傷，檢查後確定是阿基里斯腱斷裂，不但無法幫助綠衫軍拚衛冕，下個賽季都可能無法回歸，不過泰托姆不只認真復健，在板凳區的積極態度也感染球隊。

馬祖拉上podcast「Zolak and Bertrand」時提到，復健中的泰托姆也常跟著球隊行動，儘管泰托姆曾說不想當教練，但馬祖拉認為「綠衫軍」當家球星具備天生的分析比賽能力，能夠將影片看到的內容運用到比賽中，不過馬祖拉也開玩笑說，若是泰托姆夠聰明，「他就永遠不會想當教練。」

大學時受傷的經歷，讓馬祖拉能用更冷靜的角度看比賽，他認為泰托姆也在受傷期間也對比賽有不同的解讀方式，「他在板凳區和我們在一起，和教練一起，聽到了所有談話。」

「這些不只是影片，我認為他能用不同角度看比賽，因為他擁有不同視角。」馬祖拉說。

至於泰托姆是否能在明年2月回歸，馬祖拉表示泰托姆復健情況良好，「他現在的工作就是讓自己能處在健康回歸的狀態。」馬祖拉還提到，泰托姆展現出良好領導力，比賽中在板凳席和隊友們並肩作戰，客場、球隊看影片時也不缺席，這些舉動對他持續進步也十分重要。

