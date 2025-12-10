NBA／將帥不合才送走保羅？快艇教頭澄清兩人有溝通

快艇隊上周無預警宣布和明星後衛「CP3」保羅（Chris Paul）分道揚鑣，消息一出震撼籃壇。事隔一周，快艇教頭泰隆魯（Ty Lue）否認和保羅沒有溝通的說法，但也表示保羅和快艇總管法蘭克（Lawrence Frank）的3小時深夜對談並不在場。

40歲的保羅上月才預告本季是「最後一舞」，上周和法蘭克進行一場3小時的深夜對談後卻被「送回家」。球隊認為保羅的領導方式和教練泰隆魯衝突，對球隊造成破壞。

成為事件主角之一的泰隆魯受訪時駁斥和保羅近幾周都沒對話的報導，他強調彼此有交談，「我的意思是，他有上場，我沒跟他說話，他要怎麼上場？」他提到有段時間說過保羅不會在輪替陣容，這對充滿好勝心得保羅很不好過，「但在那之後就好多了。」

本季已是保羅第21個賽季，不過出賽時間大不如前，上月還有5場因「教練決定」沒有上場，最近一次有出賽是美國時間12月1日。本季出賽的16場比賽，保羅場均2.9分、3.3助攻和14.3分鐘出賽時間都寫生涯新低，快艇戰績也排西區後段班。

泰隆魯也提到，並不在上周保羅和法蘭克的3小時會談中，個人和保羅相處也沒問題。一名記者詢問泰隆魯為何快艇和保羅撕破臉，他回說：「你該去問法蘭克。」

保羅2011到17曾在快艇效力6個賽季，2013到14賽季就曾和泰隆魯合作，兩人還曾有過40分鐘的通話，泰隆魯說：「不論在什麼狀況下，你都不會想看到這種事發生在任何人身上。」