NBA／溫班亞瑪缺陣湖人少心頭大患 史馬特歸隊注強心針

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湖人防守大鎖史馬特（Marcus Smart）將在NBA盃8強歸隊。 路透
湖人隊明天將在NBA盃8強賽中於主場出戰馬刺隊，在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）確定不會參加這場比賽的情況下，湖人有望在禁區佔得優勢，加上後場防守大鎖史馬特（Marcus Smart）也將歸隊，對於湖人將形成利多局面。

湖人前一場比賽靠著唐西奇（Luka Doncic）歸隊飆出大三元擊敗76人隊後，將以絕佳狀態進入NBA盃淘汰賽，原先最讓湖人感到擔憂的事，莫過於將在禁區迎戰溫班亞瑪，不過在今天馬刺球團宣布溫班亞瑪將因為腿部傷勢缺陣，湖人無疑少了一名心頭大患。

中鋒艾頓（Deandre Ayton）表示，自己原先已經做好準備迎接溫班亞瑪所帶來的挑戰，全隊也都將防守重心放在他身上，如今湖人不僅不用面對溫班亞瑪，還可在禁區戰力上取得優勢。

反觀湖人今天宣布，陣中後衛史馬特因為背傷缺席兩周賽事後，預計將在明天歸隊，談到目前身體狀態，他說：「背部感覺不錯，就看今天練習狀況如何，我做了一些檢查也都順利通過。」

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）直言，馬刺在福克斯（De’Aaron Fox）歸隊後表現變得更加穩定，加上他與卡瑟爾（Stephon Castle）的後場組合，可能帶來不小影響力，「他是非常有活力的後衛，你必須做好防守，限制他們的突破。而且他不僅是一個人，後衛像是卡瑟爾、瓦賽爾（Devin Vassell）都能給籃框施加壓力，還有不錯的跳投與移動能力，他們對上有很多移動能力強的球員，這將會是一場挑戰，尤其福克斯還是聯盟最好的後衛之一。」

