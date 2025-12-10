快訊

公幼師撐不住了！從特教離職創業 用課程設計寫教育價值

不是快閃店！「吉伊卡哇常設店」直擊在台北中山 店名曝光帶你走一次

AIT提醒：15日起申請美國H-1B等簽證者 要接受社群審查

NBA／溫班亞瑪無緣NBA盃8強賽 馬刺將靠3後衛陣容迎戰湖人

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
溫班亞瑪確定缺席NBA盃8強賽。 路透
溫班亞瑪確定缺席NBA盃8強賽。 路透

馬刺隊明天將在NBA盃8強賽遭遇強敵湖人隊，不過今天宣布當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）確定缺席這場關鍵賽事，這將讓馬刺在禁區陷入苦戰。

馬刺昨天對鵜鶘隊之戰，在卡瑟爾（Stephon Castle）率先歸隊的情況下，靠著多點開花的攻勢險勝對手，一度排出卡瑟爾搭配福克斯（De’Aaron Fox）、哈波（Dylan Harper）的「三後衛陣容」更是收到相當的成效，外界都期待溫班亞瑪歸隊後馬刺的表現。

昨天一度傳出溫班亞瑪有望於明天NBA盃8強賽歸隊出戰湖人後，今天球團卻證實他因左小腿拉傷傷勢確定休兵，在他缺席的11場比賽中，馬刺仍在福克斯領軍下取得8場勝利。

除了NBA盃8強賽馬刺可能陷入苦戰外，本賽季繳出平均26.2分、12.9籃板、4助攻、3.6阻攻的溫班亞瑪，本賽季至今已經缺席12場比賽，代表他如要爭奪年度個人獎項，將只能再缺席5場比賽，才能達到出賽65場的最低門檻。

魔術隊雖少了本季頭號得分手華格納（Franz Wagner），但火爆後衛貝恩（Desmond Bane）今天挺身而出，他...

已經預告本季是「最後一舞」的快艇隊明星後衛「CP3」保羅（Chris Paul），日前卻無預警被球隊送回家，他坦言最近狀...

衛冕軍雷霆開季前24戰取得23勝，成為史上第3支有如此表現的球隊，一路高歌猛進的他們更被外界視為有機會打破勇士73勝紀錄。 更可怕的情況是，雷霆不僅陣中年輕好手雲集，還擁有大量的未來選秀權，在薪

湖人隊明天將在NBA盃8強賽中於主場出戰馬刺隊，在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）確定不會參加這場比賽的情...

馬刺隊明天將在NBA盃8強賽遭遇強敵湖人隊，不過今天宣布當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）確定缺席這...

灰狼少主愛德華（Anthony Edwards）先前因一句「12號是誰？」而爆紅，當時他對上湖人、以一句調侃拉拉維亞（Jake LaRavia）的發言成為話題。如今，他再度把矛頭指向另一位「12號」球

