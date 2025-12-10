聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／溫班亞瑪無緣NBA盃8強賽 馬刺將靠3後衛陣容迎戰湖人
馬刺隊明天將在NBA盃8強賽遭遇強敵湖人隊，不過今天宣布當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）確定缺席這場關鍵賽事，這將讓馬刺在禁區陷入苦戰。
馬刺昨天對鵜鶘隊之戰，在卡瑟爾（Stephon Castle）率先歸隊的情況下，靠著多點開花的攻勢險勝對手，一度排出卡瑟爾搭配福克斯（De’Aaron Fox）、哈波（Dylan Harper）的「三後衛陣容」更是收到相當的成效，外界都期待溫班亞瑪歸隊後馬刺的表現。
昨天一度傳出溫班亞瑪有望於明天NBA盃8強賽歸隊出戰湖人後，今天球團卻證實他因左小腿拉傷傷勢確定休兵，在他缺席的11場比賽中，馬刺仍在福克斯領軍下取得8場勝利。
除了NBA盃8強賽馬刺可能陷入苦戰外，本賽季繳出平均26.2分、12.9籃板、4助攻、3.6阻攻的溫班亞瑪，本賽季至今已經缺席12場比賽，代表他如要爭奪年度個人獎項，將只能再缺席5場比賽，才能達到出賽65場的最低門檻。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言