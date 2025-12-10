快訊

NBA／被快艇無預警送回家 保羅透露心情平靜

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
保羅與快艇分手後坦言心情平靜。 法新社
已經預告本季是「最後一舞」的快艇隊明星後衛「CP3」保羅（Chris Paul），日前卻無預警被球隊送回家，他坦言最近狀況「一團亂」，但至少和家人在一起，對所有事情都平靜以待。

保羅上月才透過社群宣告本季打完退役，不料上周快艇無預警宣布和保羅分道揚鑣，且保羅最快要到美國時間12月15日才能被交易。

7月底以一年合約重返快艇的保羅接受「People.com」訪問時說：「過去幾天一團亂，說得委婉點是這樣，但說實話，我是在家裡，我的女兒昨天進行了一場選拔，我侄子有場籃球賽，我兒子12日也有場比賽。」

保羅是和快艇總管法蘭克（Lawrence Frank）進行一場3小時的深夜對談後被「送回家」，球隊認為保羅的領導方式和教練泰隆魯（Ty Lue）相衝突，對球隊造成破壞。

在NBA征戰第21個球季的保羅受訪表示，現在對所有事情都心平氣和，「最重要的事，我很興奮未來能有機會在任何地方扮演一個小角色。」

保羅2011到17曾在快艇效力6個賽季，今年回歸只打了16場比賽，球隊戰績淒慘不說，他場均2.9分、3.3助攻都是生涯新低。

Chris Paul 快艇

