NBA／雷霆建立王朝的最大障礙？ 皮爾斯：綠衫軍當仁不讓

聯合新聞網／ 綜合外電報導
布朗本季扛下一哥重任，帶領綠衫軍打出佳績。 法新社
衛冕軍雷霆開季前24戰取得23勝，成為史上第3支有如此表現的球隊，一路高歌猛進的他們更被外界視為有機會打破勇士73勝紀錄。

更可怕的情況是，雷霆不僅陣中年輕好手雲集，還擁有大量的未來選秀權，在薪資空間允許的優勢下，球隊陣容還有難以想像的增強空間。不過名人堂球星皮爾斯（Paul Pierce）卻認為，塞爾蒂克會是雷霆邁向王朝之路的最大阻力

「波士頓塞爾蒂克是全聯盟唯一一支擋在雷霆王朝前方的球隊。不是只指今年，而是放眼未來5年。以我們現在的建構方式，擁有泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）這對年輕組合，我們就是那支球隊。」

雷霆上季奪得NBA總冠軍，本季至今更以23勝1敗的無敵開局橫掃聯盟，被視為極有機會成功衛冕。加上亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、威廉斯（Jalen Williams）與霍姆葛倫（Chet Holmgren）等年輕核心，許多人相信雷霆將在未來持續主宰聯盟，成為下一支偉大的籃球王朝球隊。

塞爾蒂克在去年衛冕失利後，進入陣容大幅變動的新局面，陸續告別了哈勒戴（Jrue Holiday）、霍福特（Al Horford）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）等；而當家球星泰托姆又因重大傷勢被迫缺席整個賽季，因此外界普遍不看好他們本季能夠走太遠。

然而令人意外的是，波士頓本季依然展現強大韌性，在布朗的帶領下打出火燙表現。目前他們以15勝9敗暫居東區第3，近5戰全勝，徹底推翻先前外界的悲觀預期。

皮爾斯補充說：「我們一定做對了什麼。我知道布朗的表現像MVP，我知道我們擁有總冠軍經驗，而且仍然是擁有一群正值巔峰的年輕球員。這就是我為什麼這麼說，因為大家今年都看衰我們。」

他接著說：「大家都認為我們連季後賽或附加賽資格都不會有。但我們現在證明，我們是唯一一支即便在調整陣容、邊走邊重建，仍能保持競爭力的球隊。」

